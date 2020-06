Gemeente reageert op straatnamenvragen: Anne Frank krijgt boulevard in Merwedekanaalzone en Utrechters vernoemd in meerdere nieuwe wijken

De gemeente gaat in de Merwedekanaalzone een boulevard vernoemen naar Anne Frank. Verder worden straks in meerdere nieuwe wijken straten en pleinen vernoemd naar Utrechters. In de gemeenteraad ontstond vorige maand discussie over nieuwe straatnamen in de stad. De VVD, ChristenUnie en CDA stelden het college vragen over het proces dat aan de keuze voor straatnamen voorafgaat.

Een van de vragen was of Anne Frank, na het verdwijnen van het Anne Frankplein in Transwijk, opnieuw een straat of plein toegewezen zou krijgen. Uit de brief van de burgemeester blijkt nu dat een toekomstige boulevard in de Merwedekanaalzone de naam Anne Frank krijgt. De rest van de straten in de Merwedekanaalzone worden vernoemd naar Utrechtse verzetshelden.

In de Heldinnenbuurt in Haarrijn worden de straten exclusief naar vrouwen vernoemd. Onder meer voormalig burgemeester van Utrecht Annie Brouwer-Korf en oud-wethouder Wil Velders-Vlasblom krijgen hier een straat.

Commissie Straatnaamgeving

In de brief staat verder dat de gemeente zich bij de keuze voor straatnamen laat adviseren door de commissie Straatnaamgeving. Die commissie hanteert een aantal uitgangspunten. Zo hebben straatnamen altijd een thema, zoals vogels, kruiden of professoren. De namen mogen niet te veel op elkaar lijken en straatnamen moeten niet te moeilijk zijn om uit te spreken.

In Haarzicht is er bijvoorbeeld voor gekozen om de straatnamen te vernoemen naar vertrekken en objecten van Kasteel de Haar. Bewoners van de Wandtapijtenlaan waren volgens de gemeente aanvankelijk sceptisch, totdat de relatie met Kasteel de Haar was toegelicht.

Overleg

De gemeente probeert de bewoners van een wijk naar eigen zeggen te betrekken bij de keuze voor nieuwe straatnamen. Zo is op verzoek van de huidige bewoners van Rijnvliet de straatnaam Bittere Veldkersvliet aangepast naar Veldkersvliet. Als straten aan bestaande wijken worden toegevoegd, legt de gemeente de bewoners een lijst met mogelijke straatnamen voor, die passen binnen de bestaande thematiek in de wijk. Bewoners kunnen uit die lijst kiezen, maar ook zelf een straatnaam voorstellen en toelichten in de vergadering van de commissie Straatnaamgeving.

Het is volgens de gemeente niet altijd mogelijk om met toekomstig bewoners te overleggen over straatnamen. Soms worden straatnamen al vastgesteld voordat percelen en woningen in de verkoop gaan. Straatnamen moeten al vroeg worden vastgesteld, met het oog op de aanvraag van nutsvoorzieningen en de vermelding in registers zodat straten op tijd vindbaar zijn voor hulpdiensten.

Het college voelt niks voor een inventarisatie van hoe mensen in nieuwe gebieden straatnamen waarderen. Wel wordt in het reglement van de commissie Straatnaamgeving een artikel opgenomen met criteria en uitgangspunten voor straatnaamgeving.