Gemeente reageert op verwoestende brand Groenewoudsedijk: ‘Onmiskenbaar een stuk geschiedenis van Leidsche Rijn verloren gegaan’

Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders heeft vrijdag gereageerd op de verwoestende brand die woensdag het voomalig Informatiecentrum Leidsche Rijn in de as legde. In het pand lag het archief van de ontwikkeling van de vinex-wijk. “Met de brand is onmiskenbaar een stuk geschiedenis van Leidsche Rijn, en daarmee van de stad Utrecht, verloren gegaan”, schrijft het college.

De brand in het voormalige informatiecentrum – dat van de gemeente is – brak woensdag rond 15.30 uur uit. Het gebouw werd gebruikt als kantoor- en ontvangstruimte door de gemeente en er werden vergaderzalen verhuurd. Ook lag een groot deel van het fysieke archief over de ontwikkeling van Leidsche Rijn in het gebouw.

Alle mensen die in het gebouw waren, konden op tijd naar buiten komen. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de hulpdiensten besloten op te schalen naar ‘GRIP 1’. Dit wordt gedaan zodat verschillende hulpverleningsdiensten, zoals de brandweer en politie, goed gecoördineerd te werk kunnen gaan.

De vele rook had ook gevolgen voor de omgeving en om 18.48 uur werd er dan ook een NL-Alert verstuurd. Er trok veel rook over de A2, waarop Rijkswaterstaat besloot het verkeer in de Leidsche Rijntunnel te doseren, zodat verkeer niet direct na de tunnel in de rook in de file zou komen. Bij sportpark Rijnvliet zijn buitensporters op advies van de hulpdiensten naar binnen gegaan. Dat was preventief; er werden uiteindelijk geen gevaarlijke waardes of stoffen gemeten.

Uitgebrand

Rond 19.45 uur werd het sein brandmeester gegeven, maar het grootste deel van het gebouw is uitgebrand. Daarbij zijn al het kantoormeubilair, computers, digitale schermen, gereedschap van externe partijen die er een werkruimte hadden en kasten vol tekeningen en ander waardevol materiaal verloren gegaan. Ook het fysieke archief van de ontwikkeling van Leidsche Rijn is verbrand, waaronder de eerste maquettes van Riek Bakker en de grote maquette van het totale gebied van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

‘Met de brand is onmiskenbaar een stuk geschiedenis van Leidsche Rijn verloren gegaan’ – College van B&W

“De brand heeft een flinke impact op zowel bewoners als medewerkers van de gemeente die zich jarenlang ingezet hebben om Leidsche Rijn op te bouwen en te maken tot de wijk die het nu is”, schrijft het college in de brief aan de gemeenteraad. “Aan de hand van het nu verloren gegane materiaal hebben zij Leidsche Rijn zich in de loop der jaren zien ontwikkelen. Met de brand is onmiskenbaar een stuk geschiedenis van Leidsche Rijn, en daarmee van de stad Utrecht, verloren gegaan.”