Gemeente registreerde in alleen juni al 208 nachtelijke overlastincidenten in drie Utrechtse parken

In totaal werden er 208 overlastincidenten gemeld in de nachtelijke uren over Park Lepelenburg, Wilhelminapark en Griftpark. Dat laat de gemeente Utrecht weten. In vergelijking met voorgaande jaren is dit een sterke stijging. De mate van overlast was voor de burgemeester reden om de parken in de nacht af te sluiten.

Sinds 16 juli zijn de drie parken in Utrecht afgesloten voor bezoekers tussen 23.00 en 06.00 uur. Er zou te veel overlast zijn. DUIC vroeg bij de gemeente hoeveel overlastmeldingen er precies gedaan zijn in die nachtelijke uren in de drie betreffende parken.

In juni zijn er in totaal 208 overlastmeldingen geweest. Als er meerdere meldingen binnen zijn gekomen over hetzelfde incident, dan wordt dit als één melding genoteerd. Er is dus vaker dan 208 keer overlast gemeld, maar het gaat daarbij dus om 208 incidenten.

Over Park Lepelenburg zijn de meeste incidenten gemeld, 93 stuks. Over Griftpark in totaal 90 keer en Wilhelminapark 25 keer. Het totaal van 208 incidenten is een sterke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. In 2020 werden er in juni 133 incidenten gemeld en in 2019 in totaal 107. Het betreft met name een toename van meldingen geluidsoverlast.

De parken zijn nog afgesloten tot 6 augustus. De sluiting is bedoeld als ‘cooling down’.