Gemeente staat ervoor open om van Utrecht Pride een meerdaags evenement te maken

Mocht de Utrecht Pride in de toekomst een meerdaags evenement willen worden, dan staat het Utrechtse college daarvoor open. Dat laat wethouder Linda Voortman donderdag tijdens het vragenuur weten als reactie op vragen van de lokale fracties van PvdA, D66 en Student & Starter. Het initiatief moet echter vanuit de stad en de LHBTIQ+-gemeenschap zelf komen en niet vanuit de gemeente.

“Hoe mooi zou het zijn als we er in navolging van Amsterdam en Rotterdam een meerdaagse viering van kunnen maken met ook meer aandacht voor emancipatie en protest. Meer feest om te eren dat iedereen verliefd kan worden op wie die wil. En meer ruimte om aandacht te vragen voor al het onrecht waar de LHBTIQ+-gemeenschap nog dagelijks mee te maken krijgt”, zei Romi Leever (PvdA) namens de drie partijen.

Volgens wethouder Linda Voortman staat het college open voor een meerdaags evenement: “Mocht er een initiatief komen, dan juichen we dat toe.” Echter ligt het initiatief niet bij de gemeente, maar bij de partijen die de Pride in Utrecht organiseren. “Het initiatief om Utrecht Pride uit te breiden naar een meerdaags evenement zien wij dan ook idealiter bij de partijen uit de stad komen, omdat wij niet op de stoel willen gaan zitten van de LHBTIAQ+-gemeenschap in Utrecht en voor hen willen bepalen wat van belang is.” Indien er een idee komt, zal de gemeente kijken in welke hoedanigheid zij dat kan ondersteunen.

Afval

Tijdens het vragenuur donderdag kwam, naast de mogelijke uitbreiding van de Pride, ook een andere kant van evenementen in de stad aan bod. De lokale partijen D66, GroenLinks, Student & Starter en Partij voor de Dieren stelden ook vragen over het vele afval bij evenementen, zoals bij de Utrecht Pride afgelopen zaterdag. “Evenementen als deze leveren veel lol, maar ook veel afval op”, aldus Joost Vasters (D66).

Volgens wethouder Eva Oosters werden er bij het feest afgelopen zaterdag verschillende manieren gebruikt om het afval tegen te gaan, maar is er nog ruimte voor verbetering. “We hebben langs de routes en op de feestlocaties extra afvalbakken, afvalinzamelaars en evenementencontainers ingezet, maar er is nog een wereld te winnen.” Bij de volgende editie zal dan ook weer goed worden gekeken naar de mogelijkheden om dit tegen te gaan, zoals het inzetten van herbruikbare bekers. “Op het punt van de inzameling van afval en het voorkomen ervan constateren we dat er veel ruimte is voor verbetering”, aldus Oosters.