Gemeente start actie om stoepplanten te beschermen en vraagt hulp van bewoners

De gemeente is een actie gestart om de zogenoemde stoepplantjes in de Utrecht te beschermen. Het gaat onder andere om paardenbloemen, madeliefjes, klaprozen en straatgras. Nu worden deze planten soms nog gezien als onkruid, maar ze zijn goed voor de biodiversiteit.

Op honderd plekken in de Utrechtse binnenstad zijn daarom tien verschillende soorten stoepplanten voorzien van namen. Dit is gedaan met milieuvriendelijke graffiti. Ook bewoners zijn zelf aan de slag gegaan met stoepkrijt.

Het idee achter de actie is dat bijvoorbeeld werknemers van groenonderhoud nu makkelijker kunnen zien of er een stoepplantje staat, waardoor deze niet wordt weggemaaid.

Biodiversiteit

“Groen, en dus ook stoepplantjes, zorgt ervoor dat Utrecht een leefbare en mooie stad is”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “Stoepplanten worden soms gezien als onkruid, maar ze zijn hartstikke goed voor de biodiversiteit. Ze zorgen voor bescherming en voedsel voor insecten, zoals bijen en vlinders. Dat is belangrijk, want 40 procent van de insecten wordt met uitsterven bedreigd.”

Ook het maaibeleid van de gemeente is aangepast. Vanaf nu worden deze planten pas later in het seizoen weggehaald. Dat wordt rond september gedaan. Tot die tijd kunnen de stoepplanten dus ongestoord groeien en bloeien. Eerder werden deze planten een vast aantal keer per jaar gemaaid.

Deze stoepplanten worden alleen nog weggehaald wanneer ze verder dan 30 centimeter van een gevel staan. Hierdoor blijft de stoep waar ze op groeien voor iedereen toegankelijk.

Bewoners

De gemeente roept tot slot bewoners op om stoepplanten in hun eigen buurt op te zoeken. Vanaf vandaag tot en met 6 juni organiseert de gemeente Utrecht samen met Utrecht Natuurlijk, IVN en de Vereniging voor Veldbiologie de stoepplantjesweek.

Geïnteresseerden kunnen bij vier stadsboerderijen een gratis pakket ophalen met stoepkrijt en zoekkaarten. Bekijk de website van de gemeente voor meer informatie.