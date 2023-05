Gemeente start proef met lawaaiflitspalen op drie locaties in Utrecht

De gemeente Utrecht is een proef gestart met zogenoemde ‘lawaaiflitspalen’. De proef wordt uitgevoerd op de Wolgadreef, Amsterdamsestraatweg en Mr. Tripkade, drie plekken waar de gemeente veel meldingen van geluidsoverlast krijgt. De palen meten het geluid dat een voertuig maakt en leggen geluidspieken boven de 80 decibel vast. Boetes worden vooralsnog niet uitgeschreven. De proef is gestart op dinsdag 16 mei en duurt drie tot vijf dagen per straat.

De gemeente Utrecht is in samenwerking met TNO, de G4 (Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam) en provincie Utrecht het pilotproject gestart. De proef wordt gestart op de Wolgadreef. Daarna worden de metingen uitgevoerd langs de Amsterdamsestraatweg en de Mr. Tripkade. De gemeente laat weten dat deze locaties zijn gekozen naar aanleiding van klachten van bewoners over verkeerslawaai. “Geluidsoverlast door verkeer is voor veel Utrechters een doorn in het oog. Minder verkeerslawaai draagt bij aan een aantrekkelijke en gezonde stad”, aldus wethouder Eva Oosters.

Microfoons en camera’s

Per straat worden twee palen geplaatst. Daarin zitten microfoons en camera’s die op het verkeer gericht zijn. De lawaaiflitspalen meten het geluid dat een auto, motor of vrachtwagen maakt. Geluidspieken boven de 80 decibel worden vastgelegd en bewaard voor onderzoek door TNO.

Met de camera’s worden de kentekens van de voertuigen vastgelegd. Hiermee wordt de hoogte van het geluid gekoppeld aan de snelheid, type voertuig, model en leeftijd van het voertuig. Door middel van geluidsmetingen in combinatie met kentekenherkenning wordt bekeken welke motorvoertuigen het hoogste geluidsniveau veroorzaken.

De gemeente laat weten dat de camera’s alleen de voertuigen in beeld nemen en niet de omgeving. De gemeente maakte afspraken met TNO over de verwerking van de gegevens. Met persoonsgegevens, zoals stemgeluiden, wordt daarnaast ook niks gedaan.

Handhaving

De handhaving op verkeersveiligheid en geluidsoverlast van hard optrekkende overtuigen is volgens de gemeente nu moeilijk. Dat komt door de regels en wetten die er nu voor zijn. Om deze wet- en regelgeving aan te passen, heeft de gemeente het Rijk nodig. “Het gaat om het testen van de techniek. We handhaven zelf niet. We kijken juist naar andere manieren van handhaven en naar mogelijkheden om de wetten en regels hiervoor aan te passen.”

Over enkele maanden verwacht de gemeente een rapportage met de resultaten van de metingen naar buiten te kunnen brengen. De TNO maakt na de metingen een rapport met resultaten en advies voor een mogelijke aanpak. De metingen zijn een onderdeel van metingen die andere grote steden uitvoeren. “Zo hopen we een landelijke aanpak te ontwikkelen voor de overlast.”