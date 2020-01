Gemeente steunt plan opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in De Meern

De gemeente geeft voorlopig toestemming voor het plan om een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers te openen in De Meern. Een woning aan de Meentweg wordt omgebouwd zodat er maximaal twintig jongeren opgevangen kunnen worden. Daar heeft het college van burgemeester en wethouders voorlopig toestemming voor gegeven.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een vergunning aangevraagd voor het verbouwen, uitbreiden en tijdelijk gebruiken van de woning aan de Meentweg. De gemeente heeft bij het beoordelen van de aanvraag onder andere gekeken naar de omliggende voorzieningen en het effect op de omgeving.

Volgens de gemeente zijn scholen, winkels, sportclubs en het AZC aan de Joseph Haydnlaan goed bereikbaar vanaf de opvanglocatie. De vergunning wordt verleend voor tien jaar.

Het gaat om een maatschappelijke woonvoorziening waar 24 uur per dag minimaal twee begeleiders van het COA aanwezig zijn. De jongeren moeten zoveel mogelijk een normaal dagritme hebben, waarbij ze naar school gaan, huiswerk maken en trainingen volgen. Ook worden vrijwilligers betrokken die de jongeren helpen en begeleiden.

Zorgen

Vorig jaar bleek dat een groep omwonenden niet zat te wachten op zo’n opvanglocatie. Een petitie die de komst moest tegenhouden werd 1400 keer ondertekend. De betrokkenen meenden dat er geen draagvlak was voor asielzoekers in de buurt.

“We zijn ons ervan bewust dat er in de omgeving zorgen zijn over de mogelijke komst van minderjarige vreemdelingen. Alle betrokken partijen doen hun uiterste best om de opvang van de jongeren tussen de 15 en 18 jaar goed te regelen”, zegt wethouder Maarten van Ooijen in een reactie op de zorgen.

Het gaat om een voorlopig besluit. De gemeenteraad spreekt op 9 januari met omwonenden en betrokken organisaties over de voorgenomen beslissing. Het college neemt op 28 januari een definitief besluit.