Gemeente trekt een miljoen euro uit om Utrechtse kinderen op gezond gewicht te helpen komen en blijven

De gemeente Utrecht gaat in 2024 een miljoen euro investeren om kinderen te helpen op een gezond gewicht te komen en blijven. Het geld wordt gebruikt om gezonde lunches en voedseleducatie te verzorgen op scholen, om ouderbetrokkenheid te stimuleren, en om kinderen meer te laten bewegen.

Door de inflatie en stijgende energieprijzen hebben veel Utrechtse gezinnen steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De gemeente erkent dit probleem en gaat daarom in 2024 een miljoen euro extra uittrekken om ouders die het financieel lastig hebben te helpen hun kinderen op een gezonde manier te voeden. Wethouder Onderwijs en Volksgezondheid Eelco Eerenberg: “Elke dag zijn er Utrechtse kinderen die met honger naar school gaan. En dit probleem is sinds de gestegen energie- en voedselprijzen alleen maar groter geworden. Dat is onacceptabel.”

Eerder dit jaar begon de gemeente al met het verstrekken van gezonde lunches op vier Utrechtse scholen. Op twee van die scholen werd hiernaast ook voedseleducatie gegeven. Verder werd er 250.000 euro beschikbaar gesteld om kinderen te helpen met gezonde maaltijden in het geval van acute honger. De gemeente wil het programma gaan uitbreiden naar meer scholen in Utrecht, maar geeft aan dat het door de stijgende voedsel- en energieprijzen lastig is om in te schatten hoeveel scholen gebruik kunnen gaan maken van het aanbod. In de loop van 2023 verwacht de gemeente hier een beter beeld van te hebben.

Volgens de wethouder worden niet alleen kinderen met te weinig eten, maar ook kinderen met overgewicht en obesitas geholpen door beweging en gezond eten te stimuleren. “Naast kinderen met te weinig eten weten we ook dat op er op verschillende scholen, zoals in het speciaal onderwijs, bovengemiddeld sprake is van overgewicht en obesitas. Omdat overgewicht en obesitas voor meerdere gezondheidsgerelateerde klachten zorgen vinden we het belangrijk om langdurig te investeren in een gezonde lunch, gecombineerd met bewegen, educatie en ouderbetrokkenheid”, aldus de wethouder.