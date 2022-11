Gemeente trekt opnieuw de buidel om Utrechters te stimuleren hun houtkachel de deur uit te doen

De gemeente wil dat er de komende jaren nog meer hout- en pelletkachels verdwijnen uit de huizen van Utrechters. Er is daarom 285.000 euro gereserveerd dat vervolgens ingezet kan worden om zo’n 190 open haarden weg te halen.

Het stoken van hout is volgens de gemeente een ‘grote vervuilende bron’ en het heeft dan ook invloed op de luchtkwaliteit in de stad. Ook wanneer het vergeleken wordt met bijvoorbeeld een biomassacentrale, is de uitstoot van kachels vervuilend omdat een zogenoemde rookgasreiniging ontbreekt. Door houtstook van particulieren aan te pakken hoopt de gemeente de luchtkwaliteit in Utrecht te verbeteren. “En daarmee de gezondheid van onze inwoners, ondernemers en bezoekers”, is te lezen in een brief aan de raad.

In november 2021 is 190.000 euro uitgetrokken om inwoners, die onder meer hun open haard uit hun huis wilden laten halen, te subsidiëren. Dit bedrag is inmiddels op. De subsidieregeling is daarna geëvalueerd en er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo krijgen mensen die hun oude kachel willen vervangen met een modern en schoner exemplaar geen geld meer. Ook is het maximumbedrag dat wordt vergoed verlaagd van 2.000 naar 1.500 euro.

“Door deze verlaging kunnen we meer kachels en open haarden in de stad laten verwijderen. Dit leidt tot meer emissiereductie. We verwachten dat verlaging van het bedrag niet leidt tot minder aanvragen”, aldus de gemeente. Voor 2023 tot en met 2025 is 285.000 euro opzijgezet. De gemeente verwacht hiermee ongeveer 190 kachels te kunnen verwijderen en daarbij ook de rookkanalen.

