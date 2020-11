Gemeente uit zorgen over Utrechtse inburgeraars na uitstellen Inburgeringswet

De gemeente Utrecht heeft haar zorgen geuit over de consequenties van het uitstellen van de nieuwe Inburgeringswet. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de invoering van de wet een half jaar uitgesteld, wat volgens de gemeente schadelijk is voor inburgeraars.

De gemeente zegt vorige week te zijn opgeschrikt door een brief van de minister aan de Kamer. Daarin schrijft hij dat de nieuwe Wet inburgering niet ingaat op 1 juli 2021 maar uitgesteld wordt naar januari 2022. Reden daarvoor is volgens de minister dat de uitvoerders van de wet, zoals de IND, COA, DUO en VNG, hun zorgen hebben geuit over “de risico’s in relatie tot de beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2021.” Mede door de coronacrisis hebben de partijen volgens de minister meer tijd nodig.

Wethouder Maarten van Ooijen is niet blij met het uitstel. “Onze gemeente heeft helemaal niet gepleit om de wet uit te stellen. Integendeel: wij zetten juist alles op alles om op 1 juli 2021 klaar te zijn de regie te voeren over de inburgering van asielstatushouders”, aldus Van Ooijen. “Uitstel van de Wet is schadelijk voor inburgeraars en daarmee ook voor onze samenleving. We zien dat de huidige groep inburgeraars op grote achterstand dreigt te raken in het huidige falende stelsel, waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering.”

Gevolgen

Door de coronacrisis lopen meer inburgeraars een achterstand op, bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen meekomen met online taallessen en omdat er minder participatiemogelijkheden zijn. “De gevolgen van uitstel van de Wet komen buiten onze wil op het bord van de gemeenten te liggen. We willen dan ook op korte termijn graag van de minister weten hoe hij ons gaat faciliteren om ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige groep inburgeraars niet de dupe wordt van deze onwenselijke vertraging”, zegt Van Ooijen.

“Wij blijven ons onverminderd inzetten om inburgeraars te helpen onderdeel te worden van de samenleving, ondanks dat het Rijk ons dat niet gemakkelijk maakt. Het is voor ons onacceptabel dat het Rijk blijkbaar niet alles op alles heeft gezet – of nog zet – om op tijd klaar zijn. Wij zijn dat in elk geval wel.”