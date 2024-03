Gemeente Utrecht: ‘Aandacht voor Jodenvervolging is kerndoel van het onderwijs’

Aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging zijn kerndoelen van het onderwijs, en op iedere school zou dan ook aandacht moeten zijn voor deze onderwerpen. Dat schrijft het college van B&W in antwoord op schriftelijke vragen over het uitstellen van een reeks holocaustlezingen op de Hogeschool Utrecht (HU).

In januari van dit jaar werd bekend dat de HU lezingen over onder meer de holocaust had uitgesteld. De school liet in een reactie weten dat dit werd gedaan omdat de veiligheid van sprekers, studenten, docenten en bezoekers niet gewaarborgd kon worden.

Het college zegt nu dat veel organisaties in Utrecht vanwege het conflict in Gaza worstelen met onderwerpen die daaraan raken. “Dat leidt ertoe dat, soms overhaast, keuzes worden gemaakt. In een samenleving die steeds verder gepolariseerd raakt, is dit begrijpelijk, ook gezien de emoties die bij dit onderwerp gepaard gaan.”

Veiligheidsinschatting

Het college zegt dit in antwoord op schriftelijke vragen die gesteld zijn door de lokale fracties van VVD, CDA, EenUtrecht, Utrecht Solidair en UtrechtNu!. Daarbij wordt ook gezegd dat het belangrijk is om in gesprek te blijven in plaats van de discussie uit de weg te gaan. “Organisaties die hiermee te maken krijgen roepen we op om contact te zoeken met de gemeente. Bijvoorbeeld voor het maken van een zorgvuldige veiligheidsinschatting of andere adviesvragen.”

Tot slot zegt het college dat aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging onderdeel is van de ‘kerndoelen’ van het onderwijs, en dat dit op iedere school onderwezen moet worden. “We vinden het ook van belang dat het onderwijs hieraan aandacht besteedt, zeker gezien de impact die het nog steeds heeft in de huidige maatschappij.”