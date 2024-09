Gemeente Utrecht akkoord met verkoop van specifieke sociale huurwoningen, maar noemt het ook een ‘grijs gebied’

De sociale huurwoningen die nu nog verkocht worden in Utrecht vallen onder de uitzonderingsregel. Dat laat de gemeente weten na vragen vanuit de gemeenteraad. In Utrecht is afgesproken dat er geen sociale huur meer verkocht wordt, alleen in sommige gevallen is dit toegestaan.

De stop op het verkopen van sociale huurwoningen door woningcorporaties is een langgekoesterde wens van een deel van de gemeenteraad. Er is sprake van een woningcrisis en de wachttijden voor een sociale huurwoning zijn lang. Het verkopen van sociale huurwoningen zou daarom niet passend zijn.

Vorig jaar werden afspraken gemaakt tussen de gemeente en corporaties, waarmee er een stop op de verkopen zou komen. Wel mochten corporaties nog zogenoemde exoten verkopen. Dit zijn uitzonderingen, woningen die bijvoorbeeld zo duur zijn geworden dat het niet meer zou lonen om ze als sociale huur te behouden.

GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, EenUtrecht en BIJ1 vroegen een paar maanden geleden om opheldering bij het college van B&W. Er stonden namelijk meer sociale huurwoningen te koop, waarvan op het eerste gezicht niet meteen duidelijk was waarom dit ‘exoten’ zouden zijn.

Uitzonderingen

Het college van B&W laat weten dat deze woningen wel onder de uitzonderingsregels vallen. Woningen die een WOZ-waarde hebben van boven de 500.000 euro mogen bijvoorbeeld nog verkocht worden. Verder mogen huizen waarbij de mutatiekosten – kosten die de corporatie moet maken wanneer een huurder vertrekt en voordat een nieuwe huurder er weer kan wonen – meer dan 35.000 euro zijn ook te koop worden aangeboden. De derde uitzondering geldt als het een woning betreft in een complex waar corporaties een minderheidsbelang in de VVE hebben.

Onder deze voorwaarden zijn dit jaar tot nu toe dertien woningen verkocht. Daarnaast zijn er nog eens dertien woningen die nog in de verkoop gaan.

Bovenstaande uitzonderingen zijn voorlopige afspraken, omdat deze waren bedacht toen ook nog niet helemaal duidelijk was wat de gevolgen waren van de maatregel dat er geen sociale huurwoningen meer verkocht mogen worden.

De gemeente Utrecht geeft toe dat het soms ook om een ‘grijs gebied’ kan gaan. Dat heeft onder meer te maken met uitzonderingsregel over de mutatiekosten. Een voorbeeld: een woning die door een corporatie slecht onderhouden is heeft daardoor hogere mutatiekosten, want de woning moet eerst opgeknapt worden voordat die weer verhuurd kan worden. De gemeente controleert dit niet op het moment.

Er wordt op dit moment nog gewerkt aan definitieve afspraken over exoten.