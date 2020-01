Gemeente Utrecht begonnen met openzetten ondergrondse containers

De gemeente Utrecht is begonnen met het openzetten van de ondergrondse containers. Bewoners hoeven nu geen afvalpas meer te gebruiken om afval weg te gooien. Het kan een aantal weken duren voordat de containers opengaan zonder pas.

De pasjes waren ingevoerd om te voorkomen dat er bedrijfsafval zou worden weggegooid. Een proef zonder de pasjes toonde dat dit niet op grote schaal gebeurde. Daarom is het systeem afgeschaft en worden de containers opengezet.

Er zijn wel wat uitzonderingen waarbij de ondergrondse containers niet zonder pas kunnen worden gebruikt. Zo kan de gemeente de ondergrondse containers afsluiten als er een vermoeden is dat bedrijven de containers gebruiken en handhaven niet helpt. En ook als het belangrijk is dat een afvalsoort niet bij het andere komt, bijvoorbeeld bij GFT en textiel.

Ook als alleen bepaalde bedrijven van een ondergrondse container gebruik mogen maken of als het afval moet worden samengeperst in de container. Deze containers openen alleen met een pas met een chip (bijvoorbeeld een OV-chipkaart) of een mobiele telefoon.