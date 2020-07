Gemeente Utrecht benadrukt: ‘Horeca en bewoners moeten zich aan coronamaatregelen houden’

De gemeente Utrecht roept alle inwoners van de stad nadrukkelijk op om zich aan de coronaregels te houden. Dit doet de gemeente omdat het aantal besmettingen met het coronavirus landelijk toeneemt. Ook in Utrecht zijn er nog dagelijks besmettingen. Horecazaken gaan meer gecontroleerd worden en er wordt speciaal ingezet op jongeren.

Het zijn vooral de standaardregels die benadrukt worden: “Houd afstand, vermijd drukte, was je handen, nies en hoest in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en blijf thuis bij klachten en laat je testen.”

De Utrechtse burgemeester Peter den Oudsten is ook voorzitter van de Veiligheidsregio en heeft een videoboodschap opgenomen met de oproep. Daarnaast schrijft de gemeente dat dansfeestjes en knuffels aan goede vrienden echt nog niet kunnen, en dat ook bij barbecues afstand gehouden moet worden. “Hoe lastig dit soms ook is.”

Horeca

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het toezien op het naleven van de maatregelen. In de afgelopen dagen heeft de gemeente echter gemerkt dat sommige horecazaken de regels onvoldoende in acht nemen. “Er zal daarom stringent en actief worden gehandhaafd op naleving van de noodverordening bij risicolocaties zoals de horeca.”

Jongeren

Er is ook in Utrecht speciale aandacht voor jongeren, want met name onder deze leeftijdsgroep wordt minder afstand gehouden. Daarbij zijn er ook meer jongeren in de stad omdat ze niet op vakantie gaan.

Medewerkers van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte worden daarom ingezet op hotspots waar veel jongeren zijn en/of overlast wordt gemeld. Ook jongerenwerkers van de gemeente worden deze zomer flexibel ingezet op straat en op specifieke locaties zoals de Haarrijnse plas. Daarnaast worden er online- en buitenactiviteiten voor jongeren georganiseerd.