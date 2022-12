Gemeente Utrecht besluit over sportpark Overvecht Noord: EDO moet velden gaan delen met FC Utrecht en rashondenvereniging

De gemeente Utrecht heeft, ondanks bezwaren van voetbalclub EDO, besloten dat FC Utrecht en de Utrechtse Rashondenvereniging gebruik moeten kunnen maken van sportpark Overvecht Noord. Volgens de gemeente is er momenteel geen andere oplossing mogelijk.

Vorig jaar was er veel onenigheid over de ruimte op sportpark Overvecht Noord, toen bekend werd dat FC Utrecht daar een extra trainingscomplex wilde bouwen. Later besloot de gemeente dat ook de Utrechtse Rashondenvereniging gebruik moest kunnen gaan maken van het terrein, waarop voetbalvereniging EDO en Utrecht Disaster Inline Skate Hockey bezwaar maakten. De gemeente heeft deze bezwaren nu van de hand gewezen, waardoor FC Utrecht en de rashondenvereniging definitief een plek krijgen op het terrein.

Het college laat in een brief aan de raad weten het belangrijk te vinden dat de ruimte in Utrecht ‘zo efficiënt mogelijk’ gebruikt wordt en stimuleert daarom dubbelgebruik van voorzieningen, zoals sportparken. Ook zegt het college gekeken te hebben naar een andere oplossing voor de Utrechtse Rashondenvereniging, maar daarbij werd geen geschikt alternatief gevonden.

Op termijn denkt de gemeente dat er een alternatief gevonden kan worden voor de huidige situatie. Over acht jaar loopt de overeenkomst met FC Utrecht af en ontstaat er weer meer ruimte op het terrein. Voor nu moeten de verenigingen het volgens de gemeente nog even doen met de ruimte die er is.