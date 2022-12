Gemeente Utrecht besluit podium Azotod geen geld te geven: ‘We voelen ons echt in de zeik genomen’

“We voelen ons echt in de zeik genomen”, aan het woord is voorzitter Wil Verhoeven van Azotod. Deze week kreeg het poppodium in De Meern van de gemeente Utrecht te horen dat er geen subsidie komt. “Dat hadden we ook niet meer verwacht hoor. Azotod past niet in het culturele rad van fortuin in Utrecht.”

Het zijn scherpe woorden van Verhoeven en bij vlagen reageert hij emotioneel. Hoewel hij zegt dat de hoop op steun van de gemeente al tot een minimum was geslonken is hij niet te spreken over het recente besluit. De gemeente Utrecht heeft deze week bekendgemaakt dat er geen steun – onder meer een exploitatiesubsidie van 112.500 euro – komt voor Azotod.

Azotod bestaat alweer 45 jaar en ontstond uit het samensmelten van de culturele jeugdcentra De Kruk en De Tobbe. Toen Vleuten – De Meern in 2001 onderdeel werd van Utrecht kwam Azotod ook in de stad te liggen. De relatie tussen de gemeente en Azotod is in de geschiedenis vaker troebel geweest waarbij de twee organisaties niet altijd op dezelfde lijn zaten.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Ook de afgelopen jaren is Azotod regelmatig in contact geweest met de gemeente Utrecht, onder meer over financiële steun. De gemeente besloot geld vrij te maken voor het professionaliseren en reorganiseren van Azotod. Vervolgens zou het podium graag jaarlijks 112.500 euro steun ontvangen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Maar dat is nu formeel afgewezen.

Onderzoek

De gemeente heeft een adviesbureau onderzoek laten doen naar Azotod. Dat rapport is vrij kritisch. Hoewel de motivatie en betrokkenheid van het bestuur en vrijwilligers als zeer groot wordt omschreven, is de organisatie volgens het rapport wankel en niet genoeg geprofessionaliseerd. Ook zou het jaarplan niet genoeg aansluiten bij doelen van de gemeente, wat weer een voorwaarde is voor subsidie. Verder zou niet duidelijk zijn of de ambities van Azotod haalbaar zijn.

‘Wij beseffen dat dit een teleurstellende uitkomst is voor alle betrokkenen’

Na het onderzoek heeft de gemeente dan ook besloten om geen steun te geven. Hoewel er grote sympathie is, is de ‘zorgelijke financiële situatie, de bedrijfsmatige situatie van de organisatie’ en het gebrek aan ‘professionalisering en reorganisatie’ reden om geen geld over te maken. De gemeente schrijft er alles aan gedaan te hebben om Azotod te helpen. “Wij beseffen dat dit een teleurstellende uitkomst is voor alle betrokkenen. Uiteraard blijven wij, net als voorheen, graag en met open vizier voor de mogelijkheden met hen in gesprek.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Reactie Azotod

Verhoeven zegt zich genaaid te voelen. Volgens de voorzitter zijn alle conclusies getrokken in opdracht van de gemeente Utrecht en na enkele korte gesprekken met Azotod. “Er staat niet alleen onzin in, maar ik ben het met een heleboel oneens.” Zo wijst Verhoeven erop dat Azotod graag wil samenwerken, of zelfs overgenomen wordt, door andere grotere podia in de stad en dat daar ook meerdere keren over gesproken is. “Maar zij geven aan dat zolang wij geen subsidie van de gemeente krijgen, dit niet aan de orde is.”

‘Hoe kan je dit allemaal van een vrijwilligersorganisatie verwachten’

Verhoeven wijst er sowieso op dat er eerst geld nodig is, en dat er dan pas verder geprofessionaliseerd kan worden: “Hoe kan je dit allemaal van een vrijwilligersorganisatie verwachten anders? Als je eisen gaat stellen aan een vrijwilligersorganisatie, moet je er ook wat tegenoverstellen.”

Verhoeven zegt ook dat Azotod, op aandringen van de gemeente, al veel vaker projectsubsidie heeft aangevraagd. Die aanvragen zijn ook geschreven door externe bureaus. “Maar bijna elke keer werd dat afgewezen.” Verhoeven vertelt verder: “Wij voeren deze strijd al jaren met de gemeente en we hadden nu ook niks meer verwacht. We gaan ook de strijd niet meer aan.” Verhoeven meent dat Azotod niet ‘past in het culturele rad van fortuin in Utrecht’. Waarmee hij bedoelt dat de gemeente, maar ook culturele instellingen, geen baat hebben bij nog een partij die subsidie krijgt. Verhoeven zegt verder dat Azotod gewoon blijft bestaan.

De gemeente wil benadrukken dat ze snappen dat ‘dit een teleurstellende uitkomst is voor alle betrokkenen.’ Ook noemt de gemeente het prijzenswaardig dat Azotod zich ‘al jaren staande weten te houden als vrijwilligersorganisatie, ook in tijden van covid’.