Gemeente Utrecht bespaart 40.000 euro door graffiti niet meer te verwijderen

De gemeente Utrecht is dit jaar gestopt met het verwijderen van graffiti van particuliere eigendommen. Daarmee bespaart de gemeente per jaar 40.000 euro. Het gaat om een bezuiniging.

Jarenlang verwijderde de gemeente kosteloos graffiti van particuliere eigendommen. De verftekeningen zouden vaak gepaard gaan met zwerfafval en een gevoel van onveiligheid. Maar de kosten werden te hoog en daarom is de gemeente dit jaar gestopt met de service. Graffiti op openbare voorwerpen wordt nog wel verwijderd.

Door de bezuinigingen kan het zijn dat de hoeveelheid graffiti in het straatbeeld toeneemt. Naast publiek straatmeubilair en particuliere eigendommen is ook de omgeving van de sporen van ProRail regelmatig doelwit van graffiti. De spoorbeheerder liet eerder al weten dat het niet te doen is om alle verftekeningen te verwijderen. Alleen als het gaat om strafbare uitingen wordt er actie ondernomen.