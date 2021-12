Gemeente Utrecht besteedt miljoenen aan klimaatprojecten, maar ‘effecten niet aantoonbaar’

De gemeente Utrecht weet vaak niet goed hoe het met klimaatprojecten gaat en wat de resultaten zijn. Dat stelt de Rekenkamer Utrecht na het onderzoeken van deze projecten.

Het doel is dat Utrecht zo snel mogelijk klimaatneutraal wordt; het ontwikkelen van de stad mag geen slechte invloed op de opwarming van de aarde hebben. De gemeente heeft daarvoor een aantal projecten opgezet waar elk jaar zo’n 5 miljoen euro aan wordt besteed.

De Rekenkamer heeft gekeken wat deze projecten opleveren. Helpen ze het doel te bereiken om klimaatneutraal te worden? Dat valt tegen bij een aantal projecten, concludeert de Rekenkamer. Het zou namelijk niet altijd duidelijk zijn wát het doel van een project is.

Woningeigenaren

Zo besteedt de gemeente veel aandacht aan particuliere woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen. Daarvoor zijn verschillende projecten in het leven geroepen. Waarom het juist die moesten zijn, is niet duidelijk, vindt de Rekenkamer.

“Door de jaren worden steeds activiteiten toegevoegd aan het cluster, zonder een afweging te maken wat die activiteit toevoegt aan het bestaande palet aan projecten.” Er mist volgens de Rekenkamer een overkoepelende visie. Ook zijn de doelen niet specifiek genoeg door het ontbreken van definities.

Daarbij zijn de uitgaven van de gemeente aan dit onderwerp flink gestegen. In 2016 gaf de gemeente 710.000 euro uit aan het thema Wonen, in 2021 was dat 1,2 miljoen euro. Toch zijn er maar 458 woningen van het gas en liggen er zonnepanelen op 20 procent van de daken. De Rekenkamer: “De uitgaven stijgen, maar de effecten zijn niet aantoonbaar.”

‘Positieve uitzondering’

Ook vindt de Rekenkamer dat de gemeente beter moet weten welke projecten het goed of slecht doen. Alleen dan kunnen slechtere projecten verbeteren of helemaal stoppen.

Er zijn projecten waarvan het bij de gemeente wel duidelijk is wat ze opleveren. “Deze projecten lijken het goed te doen”, stelt de Rekenkamer. Zo is onder meer de Energiebox, in samenwerking met huurdersorganisaties, ‘een positieve uitzondering waarvan geleerd kan worden’. “Vanaf de start wordt structureel feedback van gebruikers verzameld en verwerkt in de aanpak”, is te lezen in het onderzoek.

“Het is bekend welke energiebesparende gedragsmaatregelen door de ontvangers worden toegepast en welke producten uit de box worden gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om het coachgesprek en de box beter te laten aansluiten op de behoeften van bewoners en daarmee meer energie te besparen.”