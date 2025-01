Gemeente Utrecht blijft voorlopig actief op X

De gemeente Utrecht blijft voorlopig X gebruiken om inwoners te bereiken. Dat liet wethouder Rachel Streefland donderdag weten op vragen van Volt. De partij is een campagne gestart om organisaties op te roepen te stoppen met het sociale mediaplatform.

Het gebruik van X ligt de laatste tijd onder een vergrootglas. Verschillende overheden en andere organisaties zijn gestopt met het gebruik van het platform. Vaak wordt er gezegd dat men worstelt met desinformatie, nepaccounts en online intimidatie.

De politieke partij Volt is recent ook een campagne begonnen met als oproep te stoppen met X. De fractie in Utrecht vroeg de gemeente om dit ook te overwegen. Wethouder Rachel Streefland noemt het een relevante vraag want ‘er zijn zorgen over de ontwikkelingen bij grote techbedrijven’. Daarbij doelt ze onder meer op de hierboven al genoemde zaken.

Ontmoeten

Toch benoemt de wethouder ook hetgeen dat technologische ontwikkelingen en sociale media hebben gebracht; de mogelijkheid voor mensen om elkaar online te ontmoeten en met elkaar in contact te komen. Ook in landen waar een grotere mate van repressie is, kan sociale media een manier zijn om toch aan informatie te komen.

De gemeente stopt nu niet met X, want het is nog steeds een manier om met inwoners in contact te komen, omdat ook nog steeds veel bewoners op X zitten. Wel blijft het college het gebruik van het sociale mediaplatform bestuderen, en kan er later een ander besluit vallen.