Gemeente Utrecht blikt terug op blokkade door demonstranten: ‘korte tijd verkeershinder’

Volgens de gemeente was er afgelopen zaterdag maar korte tijd verkeershinder in Utrecht vanwege twee blokkades van klimaatactivisten. Eerst gingen de demonstranten bij de Daalsesingel de weg op om te voorkomen dat het verkeer door kon rijden, en even later deden zij dit ook op het Westplein. “We hebben ons tot het uiterste ingespannen om de verkeershinder tot een minimum te beperken”, schrijft het college.

Extinction Rebellion (XR) had afgelopen zaterdag formeel een demonstratie aangekondigd in het Daalsepark in Utrecht. Het college schrijft nu dat uit informatie van de politie bleek dat hoogstwaarschijnlijk ook het verkeer gehinderd zou worden en dit gebeurde uiteindelijk ook.

Tussen 12.00 en 16.00 werd de T-splitsing tussen de Daalsesingel en de Amsterdamsestraatweg geblokkeerd en daarna blokkeerde een klein groepje demonstranten de weg op het Westplein. Rond 20.00 uur waren de wegen weer vrij.

Schuren en hinder

Het college schrijft nu dat het demonstratierecht een groot goed is. “Demonstraties mogen schuren en hinder veroorzaken.” De mogelijke verkeershinder was voor de driehoek reden om in aanloop naar de zaterdag verkeersmaatregelen voor te bereiden. Hierdoor zou de impact van een eventuele blokkade op de bereikbaarheid van de stad worden beperkt.

“Er is een omvangrijk verkeerscirculatieplan opgesteld waarin enerzijds rekening is gehouden met de wensen van de demonstranten en anderzijds de eisen die we aan toegankelijkheid stellen voor hulp- en nooddiensten in het geval van calamiteiten. Hierbij is uiteraard ook oog geweest voor de impact op de ondernemers in de binnenstad”, schrijft het college.

De gemeente concludeert ten slotte dat er bij aanvang van de blokkades, zowel op de Daalsesingel als op het Westplein, korte tijd verkeershinder is geweest, maar door snel optreden van de politie en verkeersregelaars was deze situatie maar van korte duur.