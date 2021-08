Gemeente Utrecht blikt terug op effect van de aanhoudende coronamaatregelen

De vaccinatiegraad in Utrecht stijgt, maar tegelijkertijd lijkt de daling in het aantal nieuwe besmettingen te stagneren. De maatregelen waarmee we het coronavirus de kop in moeten drukken blijven tot minstens 20 september van kracht. De gemeente Utrecht kijkt terug op de effecten van deze maatregelen voor de Domstad.

Het huidige risiconiveau in de gemeente Utrecht is ‘ernstig’, dat is het een na hoogste niveau. Dat niveau is gebaseerd op het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnamen van de voorgaande week. Op woensdag 1 september wordt er een nieuw risiconiveau vastgesteld.

Jongeren en de horeca zijn meerdere keren onderwerp van gesprek. Door de opening van de horeca aan het begin van deze zomer ziet Utrecht een scherpe piek in het aantal nieuwe besmettingen. Ook examenreizen zouden een duit in het zakje hebben gedaan.

Na het terugdraaien van de versoepelingen zet het aantal nieuwe besmettingen ook weer een daling in. Jongeren laten zich bovendien in groten getale testen bij het nieuws over de vierde golf. Oudere Utrechters zijn daarentegen getroffen door de vierde golf.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Testen

15 op de 10.000 Utrechtse tieners testten in de afgelopen week positief op het coronavirus. Onder twintigers zijn dat er 14. Het aantal 60-plussers uit Utrecht dat besmet blijkt, is 3 per 10.000.

Het grote verschil zit nog tussen de besmettingscijfers in de afzonderlijke wijken van Utrecht. Overvecht en Zuidwest zitten daarin relatief hoog, met 16 besmettingen per 10.000 personen. Noordoost heeft met 4 het laagste besmettingscijfer van Utrecht.

De daling van het aantal besmettingen in Utrecht lijkt af te vlakken, schetst de gemeente. Hetzelfde geldt voor de rest van de G4; naast Utrecht zijn dat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In Amsterdam en Rotterdam lijkt het aantal besmettingen zelfs alweer toe te nemen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Horeca

De Unmute Us-demonstratie vulde op zaterdag de Utrechtse straten met voorstanders van het aanpassen van de regels voor de evenementensector. Toch veranderen de maatregelen voor horeca, evenementen en winkels de komende tijd niet.

Voor de horeca geldt dat de vaste zitplaats en de sluitingstijd tot middernacht blijven gelden. 20 september moeten alle maatregelen afgeschaft worden, als de cijfers het toelaten. Alleen nachtclubs moeten nog langer wachten: tot 1 november.

De gemeente Utrecht vindt dat de nachtsluiting van de parken ‘zijn werk goed heeft gedaan’. Inmiddels is deze maatregel opgeheven, maar nog steeds blijft het rustig in de parken. De andere maatregelen, zoals extra handhaving, duren nog tot 1 september. De gemeente bekijkt of het nodig is om deze maatregelen voort te zetten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Bezoekers

Mogelijk mede daarom zijn de bezoekersaantallen in de Utrechtse binnenstad nog altijd laag. Doordeweeks is er ongeveer 60 procent van de bezoekers die er in 2019 waren, in het weekend ligt dat aantal rond 80 procent. “Het lijkt erop dat mensen doelbewust naar het centrum komen en daadwerkelijk iets kopen”, schrijft de gemeente.

De gemeente Utrecht zegt te hopen dat de daling van het aantal besmettingen doorzet en dat nog meer mensen zich laten vaccineren, zodat eind september meer kan worden versoepeld.