Gemeente Utrecht denkt wederom na over vuurwerkverbod tijdens komende jaarwisseling

Ondanks dat oud en nieuw nog maar net achter ons ligt, is de gemeente Utrecht al bezig met de voorbereidingen van de aankomende jaarwisseling. Ook afgelopen keer waren er weer incidenten in de stad die volgens het college vrijwel allemaal gelinkt kunnen worden aan het afsteken van al dan niet illegaal vuurwerk en “maken dat wij onverminderd blijven toewerken naar een vuurwerkverbod.”

Op 1 januari van dit jaar liet de gemeente onder meer al weten dat er tijdens oud en nieuw 12 personen zijn opgepakt, 30 auto’s in brand hebben gestaan (dat is nu teruggeschroefd naar 21) en de ambulances 21 keer moesten uitrukken voor een spoedrit. Ook zijn hulpverleners op verschillende momenten bekogeld met vuurwerk. Nu is bekend dat een minderjarige zwaar blijvend letsel heeft opgelopen als gevolg van vuurwerk.

Ook is bekend dat er voor ruim 122.000 euro aan schade is veroorzaakt aan spullen van de gemeente. Denk hierbij aan straatmeubilair, afvalbakken en parkeermeters. 90 procent hiervan is volgens de gemeente veroorzaakt door vuurwerk en de overige 10 procent door ‘vernielzucht’.

Papiercontainers

“Opvallend zijn de kosten van 25.000 euro als gevolg van schade aan twee ondergrondse papiercontainers. We benadrukken dat naast deze kosten er ook 37 ruiten van bushokjes zijn vernield tijdens de jaarwisseling.”

De voorbereidingen voor aankomende jaarwisseling zijn inmiddels gestart. “De jaarwisseling moet wat ons betreft een feestelijk en veilig moment zijn. Helaas wordt dit nu in de praktijk vaak overschaduwd door overlast en schade die elk jaar opnieuw met vuurwerk wordt veroorzaakt en die afbreuk doen aan de traditie om feestelijk het ene jaar te beëindigen en het volgende te beginnen.”

Alternatieven

Omdat het nog maar de vraag is of er komende oude en nieuw een nationaal vuurwerkverbod is, gaat de gemeente in beraad om te kijken wat een lokaal afsteekverbod betekent. Uit onderzoek zou gebleken zijn dat het aanbieden van ‘volwaardige alternatieven’ het draagvlak voor zo’n verbod vergroot.

Hier moeten echter wel kosten voor worden gemaakt en de gemeente zegt nu al dat die middelen op dit moment niet beschikbaar zijn. In april van dit jaar komt de gemeente met meer informatie over komende jaarwisseling.