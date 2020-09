Gemeente Utrecht doet aangifte van ruim 15.000 euro schade door rellen

De gemeente Utrecht heeft aangifte gedaan van de schade die gemaakt is tijdens de rellen half augustus. Het was toen meerdere nachten op rij onrustig in de wijken Kanaleneiland, Overvecht, Hoograven, Ondiep en Zuilen. Het gaat tot nu toe om 15.056,90 euro schade aan eigendommen van de gemeente.



De onrust begon op vrijdagavond 14 augustus in Kanaleneiland, op zaterdag 15 augustus was het raak in Overvecht, vervolgens kwamen er ook ongeregeldheden in Hoograven, Ondiep en Zuilen. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. Er werden vernielingen aangericht en brandjes gesticht.

In Kanaleneiland werd verreweg de meeste schade aangericht: ruim 12.500 euro. Tijdens een ingelaste vergadering van de gemeenteraad vorige week dinsdag werd duidelijk dat die eerste avond dan ook de meeste indruk heeft gemaakt.

Het totale schadebedrag zal waarschijnlijk nog wat hoger uitvallen, omdat de gemeente Utrecht alleen aangifte deed van de ‘directe kosten’. Kosten als overzichten maken van de schade en aangifte doen zitten bijvoorbeeld nog niet bij dit bedrag.

Schadevergoeding

Ook is er tijdens de rellen schade gemaakt aan privé-eigendommen. Zo beschadigde de relschoppers een winkelpand in Kanaleneiland, was er een autobrand en brandschade bij een woning in Overvecht.

In een raadsbrief meldde de gemeente gisteren dat de schade waar mogelijk op de dader(s) wordt verhaald, als zij worden vervolgd. “Bij strafrechtelijke vervolging van de verdachten bestaat de mogelijkheid voor de gemeente en andere benadeelde partijen om zich met een vordering tot vergoeding van schade te voegen in het strafproces.”

Er zijn tot nu toe tientallen arrestaties verricht. Vorige week waren het er ongeveer 53, maar de afgelopen dagen werden er nieuwe aanhoudingen verricht.