Gemeente Utrecht doet onderzoek naar stichting Durf te Dromen en zet subsidie voorlopig stop

De gemeente Utrecht geeft voorlopig geen nieuwe subsidies of opdrachten meer aan de stichting Durf te Dromen, zolang er een onderzoek loopt naar de gang van zaken binnen de organisatie. Ook is de laatst aangevraagde betaling aan het bedrijf van Redouan El Yaakoubi geblokkeerd. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in antwoord op schriftelijke vragen van Utrecht Solidair.

Aanleiding van de schriftelijke vragen door raadslid Yvonne Hessel is de ophef die ontstond na berichten van Follow the Money en BOOS over onduidelijke geldstromen tussen de stichting en een commerciële bv met dezelfde naam.

Durf te Dromen is in 2020 opgericht voor kinderen in onder meer Overvecht, de wijk waar El Yaakoubi vandaan komt, te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Maar uit onderzoek van BOOS en Follow the Money blijkt dat El Yaakoubi niet alleen een stichting runde, maar ook een commerciële onderneming die ook als ‘Durf te Dromen’ genoteerd staat. Aangesloten scholen betaalden tonnen aan zijn bv, terwijl zij dachten dat het geld naar de stichting ging.

Volgens de gemeente zijn er subsidies aan de stichting verstrekt, maar kwamen facturen voor verschillende opdrachten – waaronder beroepenmarkten in 2022, 2023 en 2024 – binnen via El Yaakoubi’s eenmanszaak en bv. Een betaling van bijna 30.000 euro aan DtD BV, voor het organiseren van een beroepenmarkt in 2024, is volgens het college daarom op 6 augustus al stopgezet. “Het is namelijk onduidelijk welke rechtspersoon is gecontracteerd. We hebben de opdrachtnemer om opheldering gevraagd”, schrijft het college over de stopzetting. Ook die situatie wordt verder juridisch uitgezocht.

Intussen blijkt ook dat het volledige bestuur van de stichting in februari is opgestapt, zonder dit aan de gemeente te melden, iets wat volgens de subsidieregels wél verplicht was. De stichting is daarmee nu formeel handelingsonbekwaam. De gemeente heeft daarom een brief gestuurd waarin staat dat er binnen vier weken een nieuw, rechtsgeldig bestuur zijn. Anders kan de subsidie voor de stichting worden ingetrokken.

Voetballer Redouan El Yaakoubi, die het initiatief nam voor de stichting, zegt dat er destijds bewust is gekozen om zijn naam niet in de oprichtingsakte op te nemen, om de onafhankelijkheid van de stichting te benadrukken. In de praktijk wordt hij echter wel vaak als oprichter gezien.

De gemeente verwacht binnenkort meer duidelijkheid als het onderzoek is afgerond.