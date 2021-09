Gemeente Utrecht en gedwongen gesloten restaurant Waku Waku donderdag voor de rechter

De eigenaren van restaurant Waku Waku en de gemeente Utrecht staan donderdagochtend voor de rechter, vanwege de gedwongen sluiting van de zaak. De restauranteigenaren hebben bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de sluiting en de rechter gevraagd om het besluit van de burgemeester in de tussentijd te schorsen.

De gemeente besloot maandag om Waku Waku gedwongen te sluiten omdat de eigenaren van het restaurant weigeren om coronatoegangsbewijzen te controleren. Ook na de gedwongen sluiting blijven de eigenaren bij hun standpunt. Sinds de sluiting van het restaurant verzamelen groepen sympathisanten zich voor de deur van Waku Waku om hun steun te betuigen.

De door de burgemeester opgelegde ‘last onder bestuursdwang’ betekent dat Waku Waku dicht moet blijven voor publiek dat niet is gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. De gemeente sluit het restaurant als daaraan niet wordt voldaan en heeft dinsdag dan ook de sloten van het restaurant vervangen. Waku Waku verkoopt sinds dinsdag wel weer drinken vanuit een afhaalloket.

Bezwaar

De eigenaren van Waku Waku hebben besloten om bij de gemeente in bezwaar te gaan tegen de sluiting. Ze vragen de rechter nu om het besluit van de burgemeester in de tussentijd te schorsen, zodat het restaurant weer open kan.

De rechtszaak is donderdagochtend om 10.00 uur en is te volgen via een livestream van de rechtbank. Het is nog niet bekend wanneer de voorzieningenrechter uitspraak doet.