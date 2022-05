Gemeente Utrecht en Rijksvastgoedbedrijf maken plannen ‘Knoopcomplex’ bekend

Woningen in de middenhuur, minimaal 3000 plekken in de fietsenstalling en een stadslobby. De gemeente Utrecht heeft samen met het Rijksvastgoedbedrijf plannen gemaakt voor het nieuwe Knoopcomplex. Naast rijkskantoor De Knoop komen volgens deze plannen drie nieuwe gebouwen: De Knoop 2a, 2b en 3. Tot 6 juni kan op de plannen worden gereageerd.

De nieuwe torens worden niet hoger dan 90 meter. In de torens moet ruimte komen voor 70 tot 100 nieuwe woningen in de middenhuur. De woningen moeten minimaal 40 tot 60 vierkante meter groot zijn. Ook staat er in de plannen dat de woningen geschikt moeten worden voor alle leeftijden.

Ook krijgt de stad er minimaal 3.000 plekken bij om fietsen te stallen, blijkt uit de plannen. Het Knoopplein moet worden uitgebreid. Hier moeten dan de ingangen van de torens komen, net als groene rustplekken, kleine winkeltjes, horeca en een stadslobby. De stadslobby wordt een ‘ontmoetingsplek voor iedereen’.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Reageren

De Knoop is het eerste gebouw van de vier. Het werd in 2018 opgeleverd. Nu hebben de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf ook het stedenbouwkundig plan voor de andere drie gebouwen af. Ze zijn vrijgegeven voor inspraak.

Omwonenden en andere belangstellenden kunnen tot 6 juni reageren op de plannen. De reacties worden gebundeld en meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan. De uitvoering moet in 2024 van start gaan. In 2028 moeten de nieuwe gebouwen klaar zijn.

Op dinsdagavond 31 mei organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in het Stadskantoor. Hier kunnen mensen in gesprek gaan met de projectleiders van de gemeente en van het Rijksvastgoedbedrijf. De plannen voor het Knoopcomplex zijn hier te bekijken.