Gemeente Utrecht erkent dat fietssituatie rond station Vaartsche Rijn aangepakt moet worden

De gemeente Utrecht is samen met ProRail tot de conclusie gekomen dat de fietssituatie rond station Vaartsche Rijn momenteel niet goed is. Zo is uit onderzoek gebleken dat er tot 2040 nog 1.900 nieuwe parkeerplekken bij moeten komen.

Vorige maand publiceerde DUIC al een artikel waarin te lezen was dat voetgangers en fietsers elkaar stevig in de weg zitten bij station Vaartsche Rijn. Doordat fietsers hun rijwielen achterlaten op de stoep, pakken voetgangers het fietspad en moeten geïrriteerde fietsers bellend en zigzaggend langs de voetgangers.

Vlak daarna heeft Joost Vasters van de Utrechtse D66-fractie schriftelijke vragen gesteld. Ook heeft de gemeente maatregelen genomen. Zo zijn in de week van 14 november zogenoemde fietscoaches ingezet om mensen te wijzen op de openbare fietsenstalling onder het station. “We hebben de ervaring dat het inzetten van fietscoaches slechts kortstondig verlichting oplevert”, is te lezen in het antwoord op de schriftelijke vragen van Vasters.

Forse opgave

Daarnaast zegt het college dat uit het onderzoek dat samen met ProRail wordt uitgevoerd is gebleken dat er tot 2040 nog 1.900 extra plekken nodig zijn. Omdat de ruimte rond het station beperkt is, is dit volgens het college een ‘forse opgave’. Daarbij komt ook dat Vaartsche Rijn als ‘poort naar de stad’ in stand gehouden moet worden.

Daarnaast wordt ook naar andere mogelijkheden gekeken zoals het plaatsen van fietsenrekken onder het spoor en of de hub, waar momenteel onder meer deelbakfietsen staan, plaats moet maken voor rekken. In het tweede kwartaal van 2023 is meer duidelijk over de maatregelen die genomen gaan worden.