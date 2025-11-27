Gemeente Utrecht erkent fouten in communicatie over Meernbrug: ‘Dat betreuren wij’

De communicatie van de gemeente Utrecht over de werkzaamheden aan de Meernbrug is volgens de Utrechtse VVD gebrekkig geweest. Zo werd het wijkbericht in te kleine oplage verspreid, verscheen het pas enkele dagen voor de start van de werkzaamheden en werden aankondigingsborden later geplaatst dan gepland. “Wij vinden het vervelend dat dit zo is gelopen”, reageert het college.

De Meernbrug was van 3 tot en met 7 november afgesloten voor autoverkeer vanwege asfaltonderhoud. Volgens de VVD werden omwonenden niet tijdig geïnformeerd, terwijl de brug volgens de partij een belangrijke verkeersroute is—zeker omdat de nabijgelegen Loobrug tegelijkertijd was afgesloten. “Er is blijkbaar wel een wijkbericht opgesteld, maar niet verspreid”, aldus de partij.

‘Slordig’

De VVD noemt de gang van zaken “slordig” en stelde vragen aan het college over de volgens hen terugkerende problemen bij communicatie over werkzaamheden. Het college erkent dat het beter had gemoeten: “De communicatie over de werkzaamheden is inderdaad niet verlopen zoals wij dat normaal gesproken doen.”

Wat ging er mis?

De bedoeling was om 600 wijkberichten te verspreiden, aankondigingsborden ruim op tijd te plaatsen en de werkzaamheden breed te communiceren via lokale media en online kanalen. Door een menselijke fout werden slechts 150 wijkberichten bezorgd. Daarnaast werd het bericht door interne miscommunicatie pas op 29 oktober gepubliceerd.

Ook de bebording stond te laat. De aankondigingsborden verschenen pas vier dagen voor de start van de werkzaamheden. Dat kwam door slechte afstemming tussen de gemeente en de aannemer.

Waarom toch doorgaan?

De VVD vraagt zich af waarom de werkzaamheden juist nu moesten plaatsvinden, terwijl de Loobrug al afgesloten was. Volgens het college was uitstel niet verantwoord, omdat de slijtlaag voor de winter moest worden aangebracht. Anders zou deze te glad worden, met risico’s voor de verkeersveiligheid.

Daarnaast wil de partij weten waarom omwonenden en ondernemers niet zijn betrokken bij de planning van de werkzaamheden. Volgens het college was dit niet nodig, omdat de afsluiting uitsluitend voor gemotoriseerd verkeer was, en de extra reistijd maar enkele minuten was. Fietsers en voetgangers konden daarnaast tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de brug, en de werkzaamheden duurden maar een paar dagen.

Extra alert

De VVD en het college zijn het erover eens dat dergelijke werkzaamheden ten minste twee weken van tevoren moeten worden gecommuniceerd. “Wij betreuren dat dit in dit geval niet is gebeurd”, aldus het college.

Volgens het college verloopt de communicatie bij vergelijkbare projecten doorgaans wel goed, maar leidde in dit project een ongelukkige samenloop van omstandigheden tot problemen. De gemeente zegt extra alert te zullen zijn op zorgvuldige uitvoering in toekomstige projecten.

Eerdere problemen

Het is niet de eerste keer dat de communicatie misloopt. In september werden omwonenden van de Julianaparklaan ook te laat geïnformeerd over werkzaamheden. Door een misverstand met de aannemer ontvingen zij pas een dag na de start van de werkzaamheden een brief over de afsluiting.