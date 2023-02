Gemeente Utrecht gaat 362.000 euro doneren voor hulp na aardbevingen Turkije en Syrië

De gemeente Utrecht gaat 362.000 euro doneren aan Giro 555 om hulp te kunnen bieden aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Voor elke inwoner van Utrecht 1 euro. Die oproep werd gedaan vanuit de gemeenteraad en het college van B&W steunt dit. “Deze ramp raakt onze stad diep”, zei burgemeester Dijksma.

Bijna de voltallige gemeenteraad riep via mondelinge vragen het college van B&W op om 1 euro per inwoner te doneren aan Giro 555. De burgemeester van Utrecht zei dat ze daar graag toe bereid zijn. “Datgene wat daar heeft plaatsgevonden is hartverscheurend.”

Dijksma zei dat internationale noodhulp normaal is voorbehouden aan de Rijksoverheid, maar de burgemeester bevestigde ook dat de stad ‘niet de ogen kan sluiten’. Dijksma: “Deze ramp raakt onze stad diep. Veel inwoners hebben verbondenheid met het rampgebied.”

Formeel moet de gemeenteraad ook akkoord gaan met deze financiële uitgave, het voorstel wordt breed gedragen in de raad. Dat geld moet overigens wel ergens vandaan komen, daarom wordt het geld uit de pot ‘coronareserve’ gehaald.

Afgelopen dagen zijn er verschillende initiatieven in de stad ontstaan waarbij vooral hulpgoederen werden ingezameld. Dijksma sprak daar ook haar waardering voor uit.