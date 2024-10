Gemeente Utrecht gaat 46 gezonde populieren kappen vanwege onveilige situatie

Zesenveertig populieren, die aan beide zijden van de Walter Kollolaan in Utrecht staan, worden binnenkort gekapt. De wortels van de bomen drukken namelijk de naastgelegen straten omhoog en dit zorgt volgens de gemeente voor onveilige situaties.

Het college van B&W spreekt van ‘verregaande wortelopdruk’. “De wortelopdruk speelt al een jaar of acht […]. Ondanks dat we de afgelopen jaren meermaals maatregelen […] hebben getroffen, lukt het niet om een langdurige veilige situatie voor voetgangers te realiseren”, schrijft het college in een brief aan de raad.

De afgelopen jaren is de stoep al meerdere keren opgehoogd. Dit kan echter niet vaker worden gedaan omdat de stoep daarmee te hoog zou worden en daardoor onbegaanbaar wordt voor voetgangers. Ondertussen blijven de wortels van de bomen aan de oppervlakte blijven komen. “De kosten bedragen jaarlijks tussen de 20.000 en 30.000 euro om de stoep op te knappen.”

Kappen

Nu is besloten de 46 gezonde populieren weg te halen. Omdat de wortels van de bomen zo ver in de grond zijn gegroeid, kan geen goede kluit worden gemaakt, waardoor de populieren niet te verplaatsen zijn. De bomen worden dus gekapt.

Er zullen nieuwe bomen van een ander soort aan de Walter Kollolaan geplant worden. “De omwonenden van de Walter Kollolaan zullen betrokken worden bij de plannen voor herplant.”