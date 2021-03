Gemeente Utrecht gaat balkons met stalen liggers preventief onderzoeken op draagkracht

De gemeente Utrecht gaat balkons met stalen liggers van woningen die gebouwd zijn tussen 1850 en 1945 onderzoeken. De stalen liggers kunnen door verjaring en verroesting draagkracht verliezen. Het gaat om een preventief onderzoek op 6.400 adressen in de stad, met name in de wijken Noordoost, Noordwest, Oost en West.

De gemeente begint op 25 maart met het controleren van balkons die tussen 1850 en 1945 zijn gebouwd. Door in kaart te brengen welke balkons stalen liggers hebben, kan de gemeente bewoners beter informeren over onderhoud. “Er is dus geen concrete aanleiding, maar we willen het zekere voor het onzekere nemen.”

De balkons die onderzocht worden, worden gedragen door stalen liggers. Die liggers zijn dan weer bevestigd in de dragende muur. Bij dit type balkons kan door het vochtige klimaat roestvorming ontstaan, waardoor de liggers hun draagkracht kunnen verliezen. De roestvorming is niet altijd van buitenaf te zien.

Naast verroesting, speelt ook verjaring een rol. De levensduur van de stalen liggers is ongeveer 70 tot 80 jaar. Als balkons en constructies slecht onderhouden zijn, kan dat volgens de gemeente op termijn een risico opleveren voor bewoners en publiek dat rondom het balkon aanwezig is.

Geen direct risico

De balkons leveren niet direct een veiligheidsrisico op, maar de processen van verroesting en verjaring gaan wel door. Als de draagkracht van de liggers wordt aangetast, kunnen balkons vervormen waardoor scheuren in de gevels ontstaan. Eigenaren van dit soort balkons herkenden afgelopen tijd al het gevaar en hebben zich gemeld bij de gemeente. Tientallen balkons zijn inmiddels versterkt.

Het onderzoek wordt per wijk gedaan en begint de komende vier weken in de wijken Noordwest en Vleuten – De Meern. Bewoners van woningen die onderzocht zullen worden, hebben van de gemeente een brief gekregen. Als de gemeente klaar is in de eerste twee wijken, worden de bewoners van de volgende wijken ingelicht. Het gaat om tussen de 900 en 1.700 adressen per wijk.

Een toezichthouder gaat op de adressen langs om het balkon te inspecteren. Na die inspectie krijgen eigenaren een brief met daarin welke vormen van onderhoud er gedaan kunnen worden. Ook komt er een online bijeenkomst waar eigenaren terecht kunnen met vragen.