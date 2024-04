Gemeente Utrecht gaat bezoekers Koningsnacht en Koningsdag informeren via WhatsApp

De gemeente Utrecht gaat dit jaar tijdens Koningsnacht en -dag voor het eerst bezoekers informeren via WhatsApp. De bedoeling hiervan is onder meer om de drukte in de stad beter te spreiden.

De gemeente verwacht tijdens Koningsnacht en Koningsdag veel bezoekers in Utrecht. Om te voorkomen dat het te druk wordt, informeert de gemeente mensen via verschillende kanalen, waaronder een website en X. Dit jaar komt daar een nieuw kanaal bij. De gemeente gaat namelijk ook WhatsApp gebruiken om mensen in Utrecht op de hoogte te houden.

Mensen die in Utrecht Koningsnacht of -dag vieren, kunnen het nieuwe kanaal van de gemeente volgen. Zo ontvangen ze automatisch berichten over belangrijke ontwikkelingen. Het gaat dan onder meer om meldingen als een evenementenplein dat te vol is of een melding over een druk deel van het gebied waar de vrijmarkt is. De gemeente gaat na Koningsdag evalueren hoe effectief het kanaal is en of het vaker kan worden gebruikt.

Behalve het nieuwe WhatsApp-kanaal doet de gemeente nog meer om de feestdagen zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo worden er looproutes ingesteld, hekken geplaatst en extra camera’s ingezet om de drukte in de stad in de gaten te houden. Op het water wordt de Reddingsbrigade ingezet.