Gemeente Utrecht gaat boetes niet afstemmen op hoogte van inkomen van bewoners

De gemeente Utrecht noemt het op dit moment niet wenselijk dat de hoogte van een boete wordt afgestemd op het inkomen en de rijkdom van een bewoner. De lokale fracties van de PvdA, GroenLinks en Student & Starter noemden het eerder een ‘interessante denkrichting’.

Een boete voor bijvoorbeeld het negeren van een rood verkeerslicht kost iedere Utrechter 289 euro, maar zou het niet veel eerlijker zijn om de hoogte van de boete mede te bepalen aan de hand van het inkomen dat iemand heeft? Dat heet met een duur woord ook wel het draagkrachtbeginsel bij geldboetes. De discussie hierover speelt af en toe op, ook in de landelijke politiek.

Iemand die veel meer geld heeft, zou een hogere boete moeten betalen. En andersom geldt dit natuurlijk dan ook, iemand die minder geld heeft moet een lagere boete betalen. PvdA, GroenLinks en Student & Starter vroegen het college in Utrecht of dit wenselijk zou zijn in de gemeente. Ook een gemeente kan namelijk boetes opleggen.

Niet wenselijk

Het college van B&W is er echter duidelijk over: “Nee, dat is in de huidige situaties niet wenselijk en grotendeels onmogelijk.” Dat komt mede doordat de hoogte van strafrechtelijke boetes, verkeersboetes en bestuurlijke boetes landelijk worden vastgesteld. De gemeente volgt wel de landelijke discussie over het onderwerp en legt ook de bal neer bij een eventuele landelijke aanpak.

Er zijn her en der wel wat uitzonderingen, zo kan soms een ‘geringe financiële draagkracht’ van iemand meespelen om een boete te matigen. De gemeente schrijft: “Echter, geringe financiële draagkracht moet wel door de overtreder zelf worden aangetoond. Ook kunnen betrokkenen een verzoek indienen voor gespreide betaling. De gemeente neemt dit soort signalen, wanneer aangedragen door de overtreder, altijd in overweging.”