Gemeente Utrecht gaat coronaproducten vergoeden voor organisaties die werken met kwetsbaren

Organisaties in Utrecht die hulp bieden aan kwetsbaren, kunnen de kosten die ze kwijt zijn aan onder meer mondkapjes en zelftests terugkrijgen van de gemeente. Dat zei wethouder Eelco Eerenberg donderdag tijdens het vragenuur. Verschillende raadspartijen gaven tijdens het vragenuur aan zich zorgen te maken over de oplopende kosten.

De fracties van PvdA, D66, GroenLinks, Student & Starter, SP, DENK en Partij voor de Dieren kregen signalen van mensen die werken met kwetsbare doelgroepen dat de kosten voor onder meer hygiëneproducten, zelftests en mondkapjes flink oplopen.

“Individuen en organisaties die bijvoorbeeld met dak- en thuislozen werken, bekostigen deze middelen zelf”, stellen de fracties. De partijen vinden het een maatschappelijke taal om ervoor te zorgen dat kwetsbare doelgroepen in Utrecht worden beschermd en vinden daarom dat de gemeente de kosten voor de beschermingsmiddelen op zich moet nemen.

Regeling

Volgens wethouder Eerenberg heeft zich inmiddels één aanbieder bij de gemeente gemeld vanwege de oplopende kosten. Sinds het begin van de pandemie is er via het Rijk een zogenoemde corona-meerkostenregeling. Organisaties die door corona meer kosten maken voor beschermingsmiddelen, kunnen daar via die regeling een vergoeding voor krijgen.

“Op dit moment zijn we in gesprek met het Rijk om dezelfde regeling voor 2022 te verlengen (…) Waarbij onze boodschap aan het Rijk ook is dat geen aanbieder of kwetsbare groep erop achteruit zou moeten gaan, want zij hebben er niet voor gekozen en het werk moet gewoon door kunnen draaien.”

U-Pas

Voor andere Utrechters met een kleine beurs komt er de mogelijkheid om via de U-Pas zelftests te krijgen. De afgelopen periode konden houders van een U-Pas via wijkbureaus ook mondkapjes krijgen. De gemeente krijgt zelftests van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “Het laat helaas nog wat langer op zich wachten, maar ook dat zullen we op een vergelijkbare manier gaan verspreiden”, aldus Eerenberg.