Gemeente Utrecht gaat de strijd aan met hooikoortsplant

De gemeente Utrecht gaat de zogenoemde ambrosia-plantensoorten bestrijden. Dit gewas is een exoot en kan voor mensen met hooikoorts flinke klachten veroorzaken.

In Utrecht komen van nature veel verschillende bomen en planten voor die zich op allerlei manieren voortplanten. De een doet het bijvoorbeeld door middel van pollenkorrels – ook wel bekend als stuifmeel – die met behulp van de wind hun zaad verspreiden. Andere soorten gebruiken insecten om zich te vermenigvuldigen.

De typen die gebruikmaken van de wind kunnen hooikoortsklachten veroorzaken. Dit zijn bijvoorbeeld de zomereik, els, berk, bijvoet en smalle weegbree. “Deze inheemse soorten zijn belangrijk voor het functioneren van ons ecosysteem omdat zij voedsel- en waardplant zijn voor een groot aantal dieren”, aldus de gemeente.

Variatie

Omdat deze inheemse soorten belangrijk zijn voor het ecosysteem, zullen deze ook in de toekomst worden geplant. Wel zegt de gemeente ervoor te zorgen dat bij de inrichting van nieuwe gebieden gekeken wordt naar een variatie van bomen en planten. Dus daar worden zowel insect- als windbestuivers aangeplant. “Zo voorkomen we een explosie van stuifmeel van één soort.”

De ambrosia-soorten worden echter wel bestreden. Dit gewas staat bekend als hooikoortsplant en komt van nature niet voor in de regio. De soort gedraagt zich volgens de gemeente bovendien als ‘invasieve exoot’.

Maaien

Naast het bestrijden van de hooikoortsplant is de gemeente ook een campagne over maaien gestart. “Het doel van de communicatie over maaien is om de inwoners van Utrecht mee te nemen in de manier waarop wij in Utrecht maaien en hoe deze de biodiversiteit ten goede komt.”

Hiervoor is speciaal een informatiepagina op de website van de gemeente opgezet. Ook zijn vanaf eind augustus zijn sociale media drie filmpjes verspreid die uitleg geven over de verschillende ‘maairegimes’.