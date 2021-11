Gemeente Utrecht gaat graffiti niet alsnog verwijderen; voorstel haalt geen meerderheid

De gemeente Utrecht gaat niet weer beginnen met het verwijderen van graffiti van particuliere eigendommen. Een voorstel van CDA, VVD en Stadsbelang Utrecht om de graffiti-regeling weer in te voeren kon niet op een meerderheid in de raad rekenen.

Jarenlang verwijderde de gemeente kosteloos graffiti van particuliere eigendommen, maar deze regeling stopte begin 2021. Daarmee bespaart de gemeente per jaar 40.000 euro, het gaat dan ook om een bezuiniging.

CDA-raadslid Jantine Zwinkels diende – samen met VVD en Stadsbelang Utrecht een motie in waarmee de regeling weer ingevoerd zou moeten worden. Het voorstel kon op steun rekenen van de Partij voor de Dieren en PvdA, maar haalde daarmee geen meerderheid. Ook de verantwoordelijk wethouder gaf aan het geen goed idee te vinden, hij zou graag eerst willen zien wat de effecten zijn van de bezuiniging.

Zwinkels: “Verrommeling zorgt voor een minder fijn gevoel op straat. Met een klein budget kan een groot positief effect worden bereikt, maar de gemeente vertikt het. Mensen willen gewoon een schone buurt, maar dit krijgt geen prioriteit van dit college. Onbegrijpelijk!”

Langs het spoor

Toen de regeling nog gold gaf de gemeente aan dat graffiti regelmatig gepaard gaat met zwerfafval en een gevoel van onveiligheid. Omdat de kosten te hoog werden is toch gestopt met de verwijdering. Graffiti op openbare voorwerpen wordt nog wel verwijderd.

Door de bezuinigingen neemt de hoeveelheid graffiti in het straatbeeld mogelijk toe. Naast publiek straatmeubilair en particuliere eigendommen is ook de omgeving van de sporen van ProRail regelmatig doelwit van graffiti. De spoorbeheerder liet eerder al weten dat het niet te doen is om alle verftekeningen te verwijderen. Alleen als het gaat om strafbare uitingen wordt er actie ondernomen.