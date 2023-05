Gemeente Utrecht gaat gratis drinkwater opnemen als vergunningvoorschrift bij dance-evenementen

Dance-evenementen moeten straks in Utrecht gratis drinkwater aanbieden, ook als het niet warm is. Bij temperaturen hoger dan 25 graden moet er namelijk al gratis drinkwater worden aangeboden en dat geldt ook voor sportevenementen. In 2019 stemden alle Utrechtse partijen in met een motie om drinkwater gratis beschikbaar te stellen op festivals in Utrecht.

De motie droeg het college op om te onderzoeken hoe de gemeente Utrecht het aanbieden van gratis water op festivals door festivalorganisatoren kan verplichten. Volgens de gemeente heeft de coronapandemie en de schade die de evenementenbranche daardoor heeft opgelopen ervoor gezorgd dat de afhandeling van deze motie zo lang op zich heeft laten wachten.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan evenementenregels om de openbare orde, veiligheid en gezondheid te beschermen en om overlast te beperken. Volgens de gemeente biedt dit onvoldoende juridische basis om alle evenementen te verplichting gratis drinkwater aan te bieden.

Hoge temperaturen en sportevenementen

Het beschikbaar stellen van gratis drinkwater kan wel worden verplicht als er sprake is van een hoger risico voor de gezondheid van bezoekers of deelnemers. “Dit is vooral belangrijk om uitputting of uitdroging te voorkomen bij hitte en bij evenementen waar bezoekers of deelnemers grote inspanning leveren”, aldus de gemeente.

De GGD adviseert om de Hygiënerichtlijn voor evenementen van het RIVM aan te houden. In drie gevallen moet er dan voldoende gratis drinkwater beschikbaar zijn: bij hoge temperatuur, bij sportevenementen en bij dance-evenementen. Er is sprake van een ‘hoge temperatuur’ als het warmer is dan 25 graden Celsius. “De organisator dient gratis drinkwater te verstrekken of ervoor te zorgen dat er op het terrein een gratis drinkwatertappunt is voor het publiek, waarbij als richtlijn één tappunt op 300 bezoekers wordt gehanteerd.” Dit is echter al opgenomen in het Utrechts hitteplan 2022 en blijft onderdeel van de vergunningvoorschriften.

Organisatoren van sportevenementen hoeven volgens de gemeente niet worden verplicht om voldoende gratis drinkwater beschikbaar te stellen. “In lijn met de genoemde richtlijn constateren wij dat organisatoren van sportevenementen, die van de deelnemers een meer of minder intensieve inspanning vragen, vanuit de aard van hun evenement, zonder uitzondering zorgen voor voldoende gratis drinkwater langs het parcours en/of de sportlocatie.” Aan deze werkwijze gaat de gemeente dan ook niets veranderen.

Dance-evenementen

Op basis van advies van de GGD gaat de gemeente het beschikbaar stellen van voldoende gratis drinkwater wel opnemen als vergunningvoorschrift bij dance-evenementen. De gemeente gaat voorafgaand aan het indienen van een vergunningaanvraag in gesprek met organisatoren van alle dance-evenementen in Utrecht. Hierbij staat het gratis beschikbaar stellen van water voor medewerkers en bezoekers als vast punt op de agenda.

“Wij vragen organisatoren bij de vergunningsaanvraag een plan in te dienen, waarin het aantal, de locatie en de vindbaarheid (communicatie, bewegwijzering) van de gratis drinkwaterpunten aan de orde moeten komen. Waar nodig stellen wij daartoe in de vergunning, bijvoorbeeld afhankelijk van de locatie, aanvullende voorschriften”, zo is te lezen in de raadsbrief.

Indien er geen sprake is van een hoge temperatuur, een sport- of dance-evenement, kan de gemeente niet verplichten gratis drinkwater aan te bieden. De gemeente laat weten: “Wij blijven, in lijn met het doel van de APV en overeenkomstig de Hygiënerichtlijn voor evenementen als hierboven beschreven, in de vergunningenprocedure inzetten op het aanbieden van (gratis) drinkwater.”