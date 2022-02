Gemeente Utrecht gaat in gesprek met De Tussenvoorziening over ‘hoge’ administratiekosten

De gemeente gaat in gesprek met De Tussenvoorziening over de administratiekosten die sommige cliënten moeten betalen. Dit doen zij nadat de Utrechtse SP-fractie hier schriftelijke vragen over stelde.

De SP zei in januari van een gebruiker van De Tussenvoorziening te hebben gehoord dat deze per maand 35 euro administratiekosten betaalde. “De SP vraagt zich af waarom deze kosten zo hoog zijn en maandelijks worden geheven.” De gemeente zegt er niet van op de hoogte te zijn dat mensen ‘in een kwetsbare positie van dakloosheid’ met deze extra administratiekosten worden geconfronteerd.

De woningen van De Tussenvoorziening worden gehuurd door mensen die bijvoorbeeld dak- of thuisloos zijn geraakt, en daardoor vaak in een moeilijke financiële positie zitten. Huurders worden begeleid door de huuradministratie van De Tussenvoorziening. Daarvoor betalen ze een bijdrage, die kan uiteenlopen van 15 tot 35 euro. Volgens de gemeente worden de kosten gerekend om de administratieve werkzaamheden van de huuradministratie te dekken.

In gesprek

De Tussenvoorziening zegt zich voor zo laag mogelijke kosten in te willen zetten voor mensen die dak- en thuisloos zijn. De gemeente zegt daarom ook op zeer korte termijn met de organisatie in gesprek te gaan, om nader uit te zoeken of er een oplossing is waarbij de kosten niet onnodig bij de huurders terecht komen.

Ook benadrukt de gemeente in een antwoord op een van de vragen dat de administratiekosten nooit hoger mogen zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten, en dat daarom ook de opbouw van de administratiekosten onder de loep wordt genomen.