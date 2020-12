Gemeente Utrecht gaat in hoger beroep tegen uitspraak rechter over crematorium St. Barbara

De gemeente Utrecht gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank waarmee de bouw van een nieuw crematorium op begraafplaats St. Barbara aan de Prinsesselaan werd tegengehouden. Ondertussen gaat de gemeente ook vast werken aan een nieuwe vergunning zodat het crematorium er kan komen.

Begraafplaats St. Barbara wil al jaren een crematorium bouwen. Eind 2018 werd een vergunning aangevraagd en ondanks bezwaren van omwonenden werd de vergunning verleend. Omwonenden stapten vervolgens naar de rechter. Zij vinden een crematorium niet passen in een woonwijk, vrezen extra luchtverontreiniging en zijn bang dat het voor veel meer verkeer zou zorgen.

In 2019 werd er al eens uitspraak gedaan in een kort geding. Toen oordeelde de rechter dat de vergunning terecht was verleend. Recent deed de rechter opnieuw uitspraak, nadat er langer juridisch onderzoek was geweest. Nu meent de rechtbank dat de gemeente niet de juiste procedure heeft gevolgd.

Kruimelgevallenregeling

Voor de bouw van het crematorium werd gebruikgemaakt van de zogenoemde kruimelgevallenregeling. Die regeling zegt dat er een hoofdgebouw op het terrein aanwezig moet zijn en dat het nieuwe gebouw functioneel verbonden moet zijn met andere gebouwen. De rechtbank is van mening dat er van beide voorwaarden geen sprake is. Daarom moet er opnieuw naar de procedure worden gekeken.

De gemeente is het hier niet mee eens, zo valt in een schriftelijke reactie te lezen. De gemeente is van mening dat er wel degelijk een hoofdgebouw aanwezig is en dat het nieuwe crematorium functioneel verbonden is met de aula in het ‘hoofdgebouw’. De gemeente vindt ook dat de rechter weinig toelichting heeft gegeven op de kruimelgevallenregeling. Dit alles heeft de gemeente doen besluiten om in hoger beroep te gaan.

De gemeente gaat de uitspraak echter niet afwachten maar gaat ook weer opnieuw naar de vergunningsaanvraag kijken. Dan wordt er gebruikgemaakt van een andere procedure zodat deze wel moet voldoen. Als de gemeente weer instemt met de vergunning krijgen belanghebbenden weer de mogelijkheid om in bezwaar te gaan.