Gemeente Utrecht gaat kijken of er extra plekken voor lifters kunnen komen

De hoogtijdagen van liften lijken achter ons te liggen, maar wellicht kan het een comeback maken. De gemeente Utrecht gaat in ieder geval kijken of er extra liftplekken kunnen komen rond de stad.

Duim omhoog en afwachten of er een auto stopt. Liften is simpel, maar een goede plek vinden om te beginnen met liften kan een uitdaging zijn. In Utrecht zijn twee semiofficiële plekken, inclusief verkeersbord, waar lifters terechtkunnen. Die zijn bij de opritten bij de Waterlinieweg. Dat worden er mogelijk meer.

De twee politieke partijen Horizon en GroenLinks stelden recent aan de gemeente drie extra plekken voor die mogelijk in aanmerking komen. De vraag was of er liftborden geplaatst kunnen worden bij de opritten naar de A12, A28 en A2, zodat ze herkenbaar worden als liftplek. Zo’n bord kost 200 euro.

De gemeente laat weten er best naar te willen kijken, maar zegt er wel bij dat er meer nodig is dan alleen een bord en een locatie waar veel auto’s komen. Goede verlichting, zicht langs de weg en genoeg ruimte om als automobilist te kunnen afremmen, stilstaan en optrekken zijn ook nodig. De aangedragen plekken zullen in ieder geval bekeken gaan worden.