Gemeente Utrecht gaat kijken of fietsenstalling Westplein toch weer open kan

De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of fietsenstalling Westplein toch weer open kan. De tijdelijke fietsenrekken op het Jaarbeursplein, die daar geplaatst zijn nadat de grote stalling dicht ging vanwege scheuren in de constructie, moeten namelijk over een paar dagen weer weg omdat er een evenement gaat plaatsvinden.

Utrecht staat bekend als fietsstad, maar er gaat ook weleens wat mis. Fietsenstalling Jaarbeursplein is afgelopen vrijdag gesloten omdat er scheuren zijn gevonden in de constructie. Gebruikers kregen nog een paar uur om hun rijwiel op te halen, maar na vrijdagavond 22.00 uur was dat niet meer mogelijk.

Recent sloten stalling Westplein (om plaats te maken voor de herinrichting) en ook stalling Sijpesteijnkade (voor een verbouwing). Verder geldt er al een tijdje een fietsparkeerverbod in het stationsgebied. Dat betekent dat fietsers, aan die kant van het station, alleen nog maar terechtkunnen bij stalling de Knoop.

Westplein

Dat was ook de reden voor de gemeente om tijdelijk fietsenrekken neer te zetten op het plein, eerst 1000 stuks en toen die bijna allemaal vol waren nog eens 500 extra. Die rekken moeten wel 22 oktober allemaal weer weg, want dan begint de opbouw van een promotie-evenement voor het EK indoor atletiek. De gemeente gaat nu onderzoeken of het mogelijk is om stalling Westplein weer volledig op te bouwen en te openen.

Compensatie

In de gesloten stalling Jaarbeursplein zijn zo’n 1000 fietsen achtergebleven. De gemeente onderzoekt nu ook wanneer deze opgehaald kunnen worden. Mogelijk gaat de gemeente de eigenaren van deze fietsen financieel compenseren.