Gemeente Utrecht gaat kijken of Sinterklaasfeest op Domplein toch zonder QR-code kan

De gemeente Utrecht gaat kijken of het Sinterklaasfeest op het Domplein toch toegankelijk kan zijn zonder coronapas. Volgens burgemeester Dijksma werden de plannen voor de intocht ‘in al hun enthousiasme’ wat vroeg door de organisatie naar buiten gebracht en waren ze nog niet door de gemeente getoetst.

Afgelopen week ontstond veel discussie toen duidelijk werd dat het Sinterklaasfeest op het Domplein, dat onderdeel is van de intocht, alleen toegankelijk zou zijn met een coronapas. “Het overkomt mij niet vaak, maar ik verslikte mij ’s ochtends ook in m’n koffie”, zei burgemeester Dijksma donderdag tijdens het wekelijkse vragenuur in antwoord op vragen van Sjors Nachtegaal (PVV).

De organisatie achter de intocht bracht afgelopen week de plannen naar buiten, maar dat bleek aan de vroege kant. Volgens Dijksma waren de plannen nog niet getoetst door de gemeente en ook nog niet ingezien door Dijksma zelf. “Ik ben het in principe met de heer Nachtegaal eens”, zei Dijksma donderdag dan ook. “Als het mogelijk is om een intocht te organiseren, dan doe je dat voor iedereen of je doet het niet. Er is geen tussenweg mogelijk.”

Doorstroomevenement

De gemeente gaat de plannen die er liggen nu alsnog toetsen en kijken of het evenement op het Domplein als doorstroomevenement gekwalificeerd kan worden. “Dat is de geldende coronaregeling die ook volgens het ministerie van toepassing kan zijn op een intocht”, aldus Dijksma. “Ik hoop eigenlijk dat we daarmee een feest kunnen organiseren, ongeacht de vraag of de vader, moeder, broer of zus boven een bepaalde leeftijd gevaccineerd is.”

Zolang het feest op het Domplein een doorstroomevenement wordt, is er dus geen QR-code vereist. “We zullen iets gaan organiseren wat daaraan voldoet”, legt Dijksma uit. “We moeten het programma aanpassen aan wat er kan. Dat gaat betekenen dat er geen QR-code in dit programma komt, maar kan wel ook inhouden dat het programma er anders uit gaat zien dan u gewend bent.”

Versoepelingen

Dijksma wees er verder nog op dat het nog even duurt voordat de intocht gaat plaatsvinden. Mogelijk kan het programma tegen die tijd ook weer verder worden aangepast aan eventuele versoepelingen.