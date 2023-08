Gemeente Utrecht gaat lekkage in parkeergarage Jan Meijenstraat in september oplossen

De lekkage in de parkeergarage aan de Jan Meijenstraat wordt in september verholpen. De gemeente Utrecht laat omwonenden in een wijkbericht weten dat de werkzaamheden op 4 september beginnen en zo’n vier weken gaan duren.

Om de lekkage in de parkeergarage op te kunnen lossen, worden in een deel van de garage de plafondplaten weggehaald. Dat is volgens de gemeente nodig om bij de aansluiting tussen het plafond en de betonbalken te kunnen komen. Vervolgens worden er gaten in de aansluiting geboord, die weer opgevuld kunnen worden. Op die manier wordt een waterdichte afsluiting gemaakt.

De werkzaamheden beginnen op maandag 4 september en duren naar verwachting tot en met vrijdag 29 september. “Mochten de weersomstandigheden tegenvallen dan kunnen de werkzaamheden langer duren dan verwacht”, aldus de gemeente. De garage blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor de abonnementshouders die er hun auto willen parkeren. Wel kunnen de werkzaamheden wat geluidsoverlast geven.