Gemeente Utrecht gaat moslimdiscriminatie en antisemitisme extra aanpakken

De gemeente Utrecht gaat in samenwerking met verschillende organisaties de aanpak tegen moslimdiscriminatie en antisemitisme versterken. Aanleiding hiervoor zijn de gesprekken die in 2024 zijn gevoerd met Utrechters van islamitische en Joodse achtergrond. Zij vertelden over hun zorgen.

Met de nieuwe aanpak wordt extra ingezet op preventie van discriminatie, ontmoeting en bewustwording. “De maatregelen richten zich onder andere op het verbeteren van de toegang tot meldvoorzieningen, het organiseren van ontmoetingen tussen verschillende groepen in de stad en het aanbieden van trainingen voor jongeren”, schrijft de gemeente.

Polarisatie

De gemeente merkt op dat zowel de islamitische als joodse gemeenschap dezelfde problemen ervaart. “Joodse en islamitische Utrechters geven aan zich vaker onveilig te voelen en geconfronteerd te worden met discriminatie op straat, op school en op de arbeidsmarkt.” Bovendien merken ze dat de polarisatie in de samenleving en het politieke debat hen raakt, ‘en hun gevoel versterkt dat ze er niet bij horen, wat de afstand tussen groepen in de stad verder vergroot’.

Verantwoordelijk wethouder Linda Voortman zegt dat dat genoeg reden is om actie te ondernemen: “De verhalen die ik hoorde, laten zien dat er meer nodig is om moslimdiscriminatie en antisemitisme aan te pakken. Want een stad waarin mensen zich terugtrekken uit angst of het gevoel hebben dat ze er niet bij horen, is wat mij betreft onacceptabel en verliest juist aan kracht en samenhang.”

Verschillende initiatieven

Daarom wordt gewerkt aan een betere bekendheid van bijvoorbeeld het meldpunt Discriminatie.nl. “Onder andere Stichting Sleutelpersonen, de Liberaal Joodse Gemeente, Studentenvereniging Insan en Discriminatie.nl werken mee aan de uitvoering van deze aanpak.” Er wordt met name gewerkt aan naamsbekendheid via plekken zoals gebedshuizen en maatschappelijke organisaties.

Ook zegt de gemeente dat er meer aandacht wordt besteed aan jongeren. Zo worden er trainingen aangeboden waarin jongeren leren hoe ze discriminatie kunnen herkennen. Ook is er het concept ‘Leer je buren kennen’. Hier kunnen scholieren een bezoek brengen aan een moskee of synagoge en kennis te maken met joodse en islamitische jongeren.