Gemeente Utrecht gaat Niels Bohrweg veiliger maken voor fietsers

De gemeente gaat de verkeersveiligheid op de Niels Bohrweg in Utrecht verbeteren. Uit een analyse bleek dat de weg met name voor fietsers onveilig kan zijn.

Zo kruisen bijvoorbeeld de fietsers en andere voertuigen op de kruispunten met de Maarssenbroeksedijk en de Rutherfordweg, en wordt de snelheid van onder andere auto’s niet geremd door de inrichting. Daarnaast is het zo dat op Lage Weide veel zwaar verkeer rijdt, wat ook risico’s met zich meebrengt. In november vorig jaar vond er nog een dodelijk ongeval plaats op de Niels Bohrweg.

Vlakbij de kruising met de Maarssenbroeksedijk heeft MBO Utrecht een vestiging aan de Niels Bohrweg. “Wat de behoefte aan een veilige fietsverbinding vergroot”, aldus het college. Omdat de weg tot slot ook deel gaat uitmaken van een snelfietsroute tussen Utrecht en Amsterdam, verwacht de gemeente dat het aantal fietsers in het gebied alleen maar toeneemt.

Korte termijn

Op korte termijn worden er op de Niels Bohrweg zogenoemde ‘smileyborden’ geplaatst die automobilisten moeten motiveren zich aan de maximumsnelheid te houden. Ook wordt de verlichting waar nodig gerepareerd en wordt het groen gesnoeid zodat weggebruikers een beter overzicht hebben.

Ondertussen wordt samen met parkmanagement Lage Weide en de Fietsersbond gewerkt aan structurele maatregelen. Dit zijn bijvoorbeeld betere oversteekplaatsen voor fietsers, het fietspad zichtbaarder maken bij inritten van bedrijven en ook moet onderzocht worden hoe fietsers veiliger langs het deel van de Niels Bohrweg waar geen fietspad ligt kunnen passeren.

