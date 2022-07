Gemeente Utrecht gaat niet in hoger beroep in zaak over huurprijzen Wilhelminawerf

De gemeente Utrecht gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak die zij aanspande tegen ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP). De partijen waren het niet eens over de huurprijzen van de woningen aan de Wilhelminawerf, waardoor het college besloot juridische stappen te nemen. De rechter had KWP echter in het gelijk gesteld.

In het najaar van 2020 kwam de gemeente erachter dat de huurprijzen van de woningen aan de Wilhelminawerf hoger lagen dan zij dacht dat was afgesproken. Hierover is vervolgens een gesprek geweest met KWP. “KWP gaf aan zich niet gebonden te voelen aan de door hen in 2016 gecommuniceerde huurprijzen”, schrijft de het college in een brief aan de raad.

In het voorjaar van 2021 besloot de gemeente naar de rechter te stappen. Dit zou echter geen invloed meer hebben op de prijzen, omdat deze door de belegger worden bepaald en niet door KWP. Toch werd hiervoor gekozen omdat de gemeente hiermee een ‘duidelijk signaal’ wilde afgeven dat toezeggingen ‘niet vrijblijvend’ zijn. “We vragen partijen die hier ontwikkelen zich net als wij te committeren aan de opgave een betere balans op de woningmarkt te creëren.”

Hoger beroep

De rechtbank heeft KWP in mei van dit jaar in het gelijk gesteld. De gemeente heeft nog de mogelijkheid om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan. Ondanks dat dit door de advocaat van de gemeente als ‘kansrijk’ wordt bestempeld, ziet het college er toch vanaf.

Onder meer omdat zo’n juridische procedure tegen de ontwikkelaar geen invloed heeft op de huurprijzen van de Wilhelminawerf. Volgens de gemeente is er daardoor weinig winst te behalen. Naast de mogelijke ‘signaalfunctie’ dat afspraken ‘niet vrijblijvend’ zijn, biedt een eventuele winst naar eigen zeggen verder ‘geen ander resultaat’.

Leerzaam

“Het maximaal haalbare is dat het hof met ons meegaat dat de ontwikkelaar hier niet correct heeft gehandeld. Deze mogelijke uitkomst weegt ons inziens niet op tegen de extra inspanningen die met een hoger beroep gemoeid zijn […], ook omdat de kans aanwezig blijft dat de vordering van de gemeente op andere gronden door het hof wordt afgewezen.”

Tot slot zegt de gemeente dat deze casus voor alle betrokkenen een leerzaam traject is geweest. “Want hoewel we deze strijd juridisch gezien wellicht niet hebben gewonnen, heeft dit traject ons alleen maar gesterkt in onze ambitie ons maximaal in te zetten voor de Utrechtse woningmarkt.”