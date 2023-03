Gemeente Utrecht gaat niet per direct een fokverbod voor herten invoeren

Het fokverbod voor herten en andere dieren in Utrecht gaat niet eerder in dan 1 januari 2024. Dat zegt het college van B&W in antwoord op de schriftelijke vragen over het fokverbod die vorige maand werden gesteld door de lokale fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD). Zo wilde de partij weten of het college bereid is om het fokverbod per direct in te laten gaan en of zij dierenwelzijn belangrijker vindt dan het ‘Bambi-gevoel’.

Aanleiding van de schriftelijke vragen is de vernieuwde ‘positieflijst’ van de Rijksoverheid, waarop staat welke dieren geschikt zijn voor mensen om te houden. Daar staan bijvoorbeeld katten en honden op. Vanaf 1 januari 2024 verandert die lijst en dan mogen dam- en edelherten niet meer verkocht, gekocht en gefokt worden. Dat betekent in de praktijk een uitsterfbeleid voor herten bij dierenweiden en hertenkampen.

In Utrecht worden tientallen herten gehouden in dierenweides en hertenkampen. Bekende plekken zijn het Julianapark, waar al 120 jaar herten zouden zijn, en park Oog in Al waar al 80 jaar herten staan. Beide locaties lieten eerder deze maand weten het niet eens te zijn met het besluit van de minister.

De Utrechtse fractie van de PvdD wilde echter niet wachten met het stoppen van fokken tot begin 2024 en riep het college op ‘zo snel mogelijk’ actie te ondernemen. De partij diende daarom schriftelijke vragen in over de kwestie en wil onder meer weten of het college dierenwelzijn belangrijker vindt dat het Bambi-gevoel.

Nieuwe regelgeving

Op de vraag ‘waarom zouden we wachten met het stoppen met fokken tot 1 januari 2024? Is het college bereid om het fokverbod per direct in te laten gaan […]?’, zegt het college dat de regels voor het fokken van dieren uitputtend zijn vastgelegd in de Wet Dieren. “Dit betekent dat de gemeente niet bevoegd is om aanvullende regels op te leggen. Daarnaast vinden we dat we de dierenweides de tijd moeten geven om zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving”, zo is te lezen in de beantwoording.

Ook vroeg de partij of het college het met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema eens is dat dierenwelzijn belangrijker is dan het ‘Bambi-gevoel’. Daarop zegt het college het volgende: “Wij zijn het eens met de minister dat dierenwelzijn belangrijk is. Als met ‘Bambi-gevoel’ natuureducatie wordt bedoeld, dan vinden wij dat dierenweides en steedes een rol kunnen spelen in natuureducatie en om mensen in aanraking te laten komen met dieren. Het dierenwelzijn staat echter voorop.”

Tot slot maakte de Partij voor de Dieren zich zorgen over de lege weides die straks ontstaan. “Kan het college toezeggen dat dieren die niet meer worden gehouden door het invoeren van de positieflijst niet vervangen zullen worden door dieren die er wél op staan […]?” Het college laat weten dit niet toe te kunnen zeggen. “We hebben geen juridische basis om dit af te dwingen”.