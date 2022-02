Gemeente Utrecht gaat ook ‘minder fraaie’ geschiedenis van Maliebaan belichten

De gemeente gaat het informatiebord bij de Maliebaan aanpassen zodat ook de minder fraaie geschiedenis hierop te lezen is. Daarnaast wordt gekeken of er bij verschillende panden in de straat een extra informatiepunt kan komen.

Bij de Maliebaan staat momenteel een bord waarop de oorsprong van de straatnaam staat beschreven en waarop te lezen is dat het eerste fietspad van Nederland ooit op die plek is aangelegd.

De Utrechtse fractie van GroenLinks vroeg eind januari of ook de minder fraaie geschiedenis van de Maliebaan – zoals de functie van verschillende panden tijdens de Tweede Wereldoorlog – op het bord belicht kan worden. Aanleiding hiervoor was een coronademonstratie waarbij demonstranten onder meer met fakkels en de prinsenvlag door de straat liepen.

Aanpassen

Het college zegt zich te kunnen vinden in het voorstel van GroenLinks en gaat dan ook de informatie op het bord aanpassen. “Het aanpassen van het informatiebord willen we in de uitvoering koppelen aan de herinrichting van de middenbaan tot promenade.”

Daarnaast ziet GroenLinks ook graag dat er bij specifieke panden aan de Maliebaan een bord komt waarop de geschiedenis van dat gebouw staat beschreven. Zo had onder meer een onderdeel van de Duitse Sicherheitsdienst, Luftwaffe en Wehrmacht een onderkomen aan de Maliebaan, en ook de NSB zat in een pand aan de straat.

QR-code

De gemeente zegt dat dit soort informatie bijvoorbeeld digitaal kan worden aangeboden. Als voorbeeld wordt de tegel met QR-code genoemd die bij het voormalig Aartsbisschoppelijk Paleis aan de Maliebaan 40 ligt.

“Indien eigenaren instemmen dan kunnen bij meerdere panden de QR-codes of borden worden geplaatst, wij zullen contact opnemen met de eigenaren.”

