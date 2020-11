Gemeente Utrecht gaat opnieuw kijken naar situatie spoorweghuisje

De gemeente Utrecht gaat opnieuw kijken naar de situatie met de Spoorwachterswoning aan de Zonstraat. Vorige maand ontstond er discussie over de staat van de monumentale woning. De eigenaar had in 2008 het pand geschilderd, dit jaar gaf de gemeente aan dat het terug moet naar de originele staat.

Aline Barnhoorn woont al sinds 1998 in het spoorweghuisje aan de Zonstraat in Utrecht. Na verschillende renovaties besloot zij in 2008 de buitenmuur te schilderen in de kleur antraciet. De woning is een monument en de gemeente beoordeelde dit jaar, dus 12 jaar na het schilderen, dat de kleur antraciet niet de bedoeling is. Ook de aangebrachte zonnepanelen moeten verwijderd worden.

Lappendeken

Barnhoorn kan de opstelling van de gemeente niet goed begrijpen. Eerder zei ze tegen DUIC: “Dat die zonnepanelen eraf moeten snap ik ergens wel. Die zijn natuurlijk niet zo mooi. Al is het in deze tijd, waarin alles duurzamer moet, wel een lastige boodschap. Maar dat de verf van mijn muren af moet waardoor die lappendeken weer zichtbaar wordt snap ik niet. Ik ben groot voorstander van het behoud van erfgoed, maar je kunt twisten over wat de beste manier is om dat te doen.”

Er kwamen schriftelijke vragen vanuit de politiek. Daar heeft de gemeente nu op gereageerd. “Het verven is in 2008 zonder vergunning uitgevoerd. Verzocht is om een kleur- cq. hersteladvies om de gevelkleur ongedaan te maken, in principe naar de staat van vóór dat jaar, dus feitelijk het terugbrengen naar de laatst vergunde toestand.”

Verjaringstermijn

De gemeente Utrecht laat ook weten dat er geen verjaringstermijn bestaat voor dit soort gevallen. Daarnaast speelt ook het principe van rechtsgelijkheid mee, iedereen moet dezelfde regels volgen en de gemeente moet haar eigen beleid zorgvuldig uitvoeren. Toch laat de gemeente ook weten dat ze graag nog een keer met de eigenaar en omwonenden van het pand in gesprek gaat om over de situatie te praten.

Een eventuele nieuwe vergunningsaanvraag, om de situatie te legaliseren hoort tot de opties. De gemeente schrijft daarover: “Deze aanvraag zal op zijn merites beoordeeld moeten worden, met daarbij een advies van de Commissie voor Welstand en Monumenten. Het is niet mogelijk om nu aan te geven dat de (nog in te dienen aanvraag om omgevingsvergunning) verleend zal worden.”