Gemeente Utrecht gaat schade van olie in sloten rond Overvecht verhalen op dader; ‘betrokkene in beeld’

Er is een betrokkene in beeld die mogelijk verantwoordelijk is voor de olie die afgelopen dagen op het water in de omgeving van de Gageldijk in Utrecht dreef. Dat is te lezen in een raadsbrief. Zowel de gemeente als Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zijn van plan de schade te verhalen.

Afgelopen week werd bekend dat er in een sloot ter hoogte van de Gageldijk en op meerdere plekken in het oppervlaktewater in Overvecht een dunne laag olie was aangetroffen. Hierdoor zijn onder meer zes vogels besmeurd die vervolgens zijn schoongemaakt door de dierenambulance. Ook werd geadviseerd om honden aan de lijn te houden.

Flinke hoeveelheid

Het waterschap heeft onderzoek gedaan en daaruit is volgens de gemeente gebleken dat het om een ‘flinke hoeveelheid’ olie ging dat waarschijnlijk via een put in het oppervlaktewater was geloosd.

“Afgewerkte olie is een gevaarlijke afvalstof die naar een erkende inzamelaar moet worden afgevoerd en niet zomaar in het milieu gegooid mag worden. Dit is schadelijk voor de lokale flora en fauna”, schrijft de gemeente Utrecht.

Oliebooms

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwijderen van olie heeft de boel opgeruimd. Zo werden zogeheten oliebooms, absorberend materiaal dat de olie moet opnemen, en olieschermen in het water geplaatst. Daardoor hoopte de olie zich op bij het gemaal en kon de verzamelde olie daar uit het water worden verwijderd.

Bij de toezichthouders van HDSR en de gemeente is een betrokkene in beeld die mogelijk verantwoordelijk is voor de vervuiling. Om wie of welk bedrijf dit gaat is niet bekendgemaakt. “Het onderzoek en de vervolgstappen voor de handhaving zijn in volle gang. Gemeente en HDSR zijn voornemens om de schade te verhalen.”